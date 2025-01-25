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MLB》壓線簽約！中日龍明星左投小笠原慎之介2年1.1億加盟國民

2025/01/25 07:29

國民宣布簽下小笠原慎之介。（取自國民官方X）國民宣布簽下小笠原慎之介。（取自國民官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中日龍明星左投小笠原慎之介今年季後挑戰大聯盟舞台，先前傳出5隊有意，不過隨著入札期限逼近始終在市場上乏人問津，如今國民宣布簽下小笠原慎之介，他將披上「16」號球衣，同時另一位左投手拉索薩（Joe La Sorsa）遭DFA（指定讓渡）。

小笠原慎之介於去年12月11日正式入札，有45天的時間可以和美職各隊談約，入札截止日為今天日本時間早上7點。根據《美聯社》報導，小笠原慎之介合約總額為2年350萬美元（約1.1億新台幣），本季薪資為150萬美元，下季為200萬美元。

現年27歲的小笠原慎之介是中日龍在2015年選秀會第一指名的好手，本季先發24場交出5勝11敗、防禦率3.12的成績，共投144.1局賞82次三振，被打擊率為2成70，每局被上壘率（WHIP）為1.20。小笠原慎之今年最快丟到153公里，主要武器球有變速球、彈指曲球、滑球等球種。

小笠原慎之介連4年達到規定局數，生涯在日職9個賽季，合計出賽161場有155場先發，累積46勝64敗、平均防禦率3.62，2023年首度入選明星賽。小笠原生涯只有在2022年賽季有過單季10勝的表現。

除小笠原慎之介外，此休季一共有4名日本球員透過入札制度挑戰大聯盟並成功簽約，佐佐木朗希以小聯盟合約加盟道奇，簽約金為650萬美元；菅野智之則與金鶯隊簽下1年1300萬美元合約；至於青柳晃洋也以小聯盟約情定費城人，合約細節尚未公布。

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