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MLB》「在道奇受的傷讓我無法繼續投球...」 31歲右投沉重宣布退役

2025/01/25 08:39

席爾。（資料照）席爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕31歲前大聯盟右投席爾（Tyler Cyr）今天正式宣布退休，席爾透過美媒《MLBTR》發布退休聲明，結束職棒生涯。

席爾在2015年選秀第10輪被巨人選中，在小聯盟的初期表現被《棒球美國》評為巨人農場第26號新秀，他逐漸攀升到小聯盟高層級，但直到2021年結束仍未獲得登上大聯盟的機會，成為自由球員後與費城人簽下小聯盟合約。

2022年8月21日，席爾終於在費城人迎來大聯盟初登板，但投0.1局被敲2安包含1轟，失掉2分，隔天就遭到DFA（指定讓渡）。之後席爾被運動家撿走，在綠帽軍投13局，防禦率2.08，但季後仍遭到DFA並釋出。

2023年席爾以小聯盟約加盟道奇，5月19日升上大聯盟，出賽2場投1.2局無失分，然而命運跟他開了玩笑，不久後席爾因右肩傷勢進入60天傷兵名單，並在10月被移出40人名單、送回3A，他也在11月選擇成為自由球員，但卻始終沒有再和任何球隊簽約，這個傷勢也成為壓垮席爾生涯的最後一根稻草。

席爾（右）與道奇明星捕手史密斯（Will Smith）。（資料照）席爾（右）與道奇明星捕手史密斯（Will Smith）。（資料照）

「經深思熟慮，我正式宣布從大聯盟退休，這不是輕易做出的決定，我懷著沉重的心情與對未來的興奮下做出這個選擇。」席爾在聲明中說道，「雖然我對棒球的愛與競爭的熱情永不熄滅，但2023年效力道奇發生肩傷的現實，使我無法完全康復，繼續以自己期待的實力來投球。」

席爾強調，儘管球員生涯告一段落，但仍相信未來可以回饋棒球。他也透露，自己目前在安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）攻讀，主修國土安全、副修管理學，並將於5月畢業，未來對於棒球相關的專業工作或非棒球領域的機會，都保持開放態度。

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