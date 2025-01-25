晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇公布春訓邀請名單！ 「令和怪物」佐佐木朗希入選

2025/01/25 08:28

佐佐木朗希。（資料照，USA TODAY Sports）佐佐木朗希。（資料照，USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天公布受邀參加大聯盟春訓的非40人名單選手，日本強投「令和怪物」佐佐木朗希毫無意外名列其中。

佐佐木朗希透過入札制度旅美，掀起搶人大戰，最終情定道奇，受到大聯盟國際自由球員規定，雙方簽下小聯盟合約，簽約金為650萬美元，日前道奇舉辦加盟記者會，佐佐木朗希穿11號球衣亮相。

道奇今日公布春訓邀請名單，包括13名投手、3名捕手、內野手4人、外野手4人，共計24人，其中佐佐木朗希、農場頭號大物拉辛（Dalton Rushing）都入列。

道奇的春訓基地位於亞利桑那州，由於他們要打東京海外開幕戰，因此將比其他球隊更早開始春訓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中