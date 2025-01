MLB》道奇公布春訓邀請名單！ 「令和怪物」佐佐木朗希入選

佐佐木朗希。(資料照,USA TODAY Sports)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天公布受邀參加大聯盟春訓的非40人名單選手,日本強投「令和怪物」佐佐木朗希毫無意外名列其中。

佐佐木朗希透過入札制度旅美,掀起搶人大戰,最終情定道奇,受到大聯盟國際自由球員規定,雙方簽下小聯盟合約,簽約金為650萬美元,日前道奇舉辦加盟記者會,佐佐木朗希穿11號球衣亮相。

道奇今日公布春訓邀請名單,包括13名投手、3名捕手、內野手4人、外野手4人,共計24人,其中佐佐木朗希、農場頭號大物拉辛(Dalton Rushing)都入列。

道奇的春訓基地位於亞利桑那州,由於他們要打東京海外開幕戰,因此將比其他球隊更早開始春訓。

The Dodgers announced their list of non-roster invites to big league spring training, headlined by Roki Sasaki, Dalton Rushing and Zyhir Hope. pic.twitter.com/IDwVWa8rQ5