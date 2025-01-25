MLB》洋基左牛補強候選人再+1！傳正在觀察前勇士冠軍後援大將

馬澤克。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基缺乏牛棚左投戰力已經是眾所皆知的事實，休季有傳出看上不少人選。根據《運動畫刊》主跑洋基與大都會的拉加佐（Pat Ragazzo）報導，洋基正在觀察34歲左投馬澤克（Tyler Matzek）的投球狀況。

馬澤克2014年在洛磯迎來大聯盟初登板，2016年至2019年待過獨立聯盟與響尾蛇體系，2020年在勇士重新獲得登上大聯盟的機會。隔年繳出生涯年，出賽69場投63局，送出77次三振，防禦率2.57，收下8中繼、1救援，該年也幫助勇士奪下世界大賽冠軍。

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但2023年馬澤克因傷整季報銷，去年又因手發炎只投10局，防禦率9.90，就在6月被放進60天傷兵名單。馬澤克在7月底被勇士交易至巨人，在3A投5場復健賽，送出3次三振，防禦率5.79，遭到巨人釋出，之後再以小聯盟合約重返勇士，季後成為自由球員。

報導指出，馬澤克昨天在加州進行牛棚練投，包含大都會、洋基、道奇及費城人球探都有到場觀察，球探們都認為馬澤克目前的狀態良好，健康狀況也沒問題，展現出不錯的實力。

先前《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）指出，洋基休季有意簽回希爾（Tim Hill），另外也討論了雷利（Brooks Raley）和夏芬（Andrew Chafin）等人選。

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