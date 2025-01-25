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MLB》226轟阿隆索與天使會面！傳大都會想交易曾單季31轟狀元郎

2025/01/25 09:46

阿隆索。（資料照）阿隆索。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕生涯226轟的明星重砲阿隆索（Pete Alonso）很可能不會續留大都會，據傳他日前已和天使會面；而大都會在恐怕失去這位昔日當家球星之下，也已經開始採取備案。

阿隆索日前傳出拒絕大都會所開出的3年，總值6800萬美元（約新台幣22億）至7000萬美元的合約報價，但遭拒絕；而據傳阿隆索團隊向大都會提出的3年合約，其年薪遠超過球隊可接受的範圍，導致談判破局，阿隆索離隊也幾乎成為定局。

先前有消息指出，藍鳥有意簽下阿隆索，雙方持續進行談判，但至今仍無進展。而根據《運動畫刊》主跑洋基與大都會的拉加佐（Pat Ragazzo）報導，阿隆索於美國時間週四已和天使進行會面；《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）曾提到，天使考慮追求阿隆索。

拉加佐透露，大都會很可能將文托斯（Mark Vientos）移防一壘，紐媒《SNY》也報導，大都會已經要求文托斯與貝提（Brett Baty）加練一壘。

此外，拉加佐還爆料，大都會正在考慮交易老虎一壘手托克森（Spencer Torkelson），這位2020年大聯盟選秀狀元曾在2023年賽季繳出單季31轟、94分打點，但去年他表現不佳，僅敲出10轟、打擊率0.219。考量到老虎休季簽下明星二壘手托瑞斯（Glayber Torres），又計畫將基斯（Colt Keith）移防一壘，托克森未來上場時間恐怕不穩定。

托克森。（資料照）托克森。（資料照）

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