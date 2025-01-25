中職》江坤宇10年合約逐年月薪公開 28歲時月薪正式破百萬

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟昨和24歲游擊手江坤宇簽下10年最高合約總值1億4788萬鉅約，不但今年月薪從66萬逐年遞增，到了2028年他28歲的那年更是突破百萬來到105萬；江坤宇從2018年加入兄弟月領6萬，10年後月薪105萬，身價飆漲的幅度驚人。

兄弟球團昨中午12點正式公告，與江坤宇達成10年總價值超過1.4億合約協議，創下中職史上最年輕拿下平均月薪百萬紀錄，也成為聯盟首位簽下10年保障合約之球員。在這10年的逐年月薪變化，原本只公布江坤宇從去年月薪54萬增為今年的66萬，在合約中的第5年，也就是2029年會升至120萬，到了2032年起的合約最後3年更有機會上看150萬。

請繼續往下閱讀...

經過本報掌握的10年合約逐年月薪資料，江坤宇明年的月薪將從今年66萬增至78萬，2027年再增加12萬來到90萬，到了2028年則一口氣增加15萬來到105萬。依據兄弟目前的調薪原則，一般球員單年最多加薪12萬，等於這紙史上最大合約到了2028年江坤宇月薪正式破百萬時，已經破格增加15萬。

自2029至2034年的合約最後6年，球團都提出月薪至少120萬的薪資保障，也是這紙合約為何稱之為10年保障合約的原因。但特別要提的是，合約最後3年納入選擇權，若自2032年起，球團開出的月薪達150萬，江坤宇就不能行使選擇權，但若球團開出月薪未達150萬，他就有權在月薪至少120萬的前提下再跟球團議約，或是他可以跳脫合約行使FA自由球員權利、爭取一紙更好的合約。

這紙10年合約對於江坤宇的基本薪資保障非常高，若最後6年的月薪都以120萬計算，他至少可領的薪資高達1億2708萬，除了已逼近陳子豪10年1.3億合約的最高合約總值，他還可以再爭取最後3年月薪衝上150萬及合約附帶的1千萬激勵獎金，確實獲得十足的保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法