MLB》佐佐木朗希領銜！衛冕軍道奇天賦超狂 6人入選官網百大新秀

佐佐木朗希入選2025年大聯盟官網百大新秀第一名。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官網今天公布2025年百大新秀排行榜，日前與道奇簽約的「令和怪物」佐佐木朗希毫無意外空降榜單第一名；而衛冕軍道奇休季瘋狂補強的同時，農場也坐擁超狂天賦，一共6人入選百大新秀榜。

道奇今年由佐佐木朗希領銜，另外5人分別為捕手/外野手拉辛（Dalton Rushing，第30名）、外野手德保拉（Josue De Paula，第40名）、左投費里斯（Jackson Ferris，第71名）、游擊手弗里蘭（Alex Freeland，第72名）與外野手霍普（Zyhir Hope，第75名），6人都受邀參加非40人名單大聯盟春訓。

請繼續往下閱讀...

今年道奇一共擁有6位百大新秀，與白襪和老虎並列，只輸給小熊與水手的7位；而道奇百大前40的選手就佔了3位，全聯盟只有白襪的4位更多。

道奇近2年做出不少重大補強，在球隊擁有MVP三連星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman），以及強投史奈爾（Blake Snell）、山本由伸與葛拉斯諾（Tyler Glasnow）之下，農場仍坐擁超狂天賦，球隊未來一片光明。

至於2025年大聯盟官網百大新秀前10名，分別為道奇佐佐木朗希、紅襪外野手安東尼（Roman Anthony）、雙城外野手詹金斯（Walker Jenkins）、國民外野手克魯斯（Dylan Crews）、老虎右投喬布（Jackson Jobe）、老虎外野手克拉克（Max Clark）、紅襪內野手坎貝爾（Kristian Campbell）、費城人右投培因特（Andrew Painter）、光芒游擊手威廉斯（Carson Williams）、守護者二壘手巴札納（Travis Bazzana）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法