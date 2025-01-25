中職》和富邦簽約後澳職球季結束 魔力藍仍留在澳洲有原因

魔力藍。（取自墨爾本王牌官方X）

〔記者林宥辰／綜合報導〕去年球季從韌帶手術中復出，前中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）復出僅出賽1場。休賽季期間，他加入澳職墨爾本王牌隊，日前和富邦悍將簽下新合約、中文譯名改名「魔力藍」。

由於簽下新合約，魔力藍隨後並未在澳職繼續出賽，他的澳職賽季等同結束，留下9場先發、46.1局，防禦率3.11成績。這是他繼2020年效力坎培拉騎兵後，再次於澳職出賽。

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魔力藍接受王牌隊官方媒體訪問，透露這個冬天有機會來到墨爾本投球，氣氛、環境跟整體感覺都很棒，這裡從教練團、行政人員、訓練員到球員都很棒，在這裡度過很棒的時光。

魔力藍說：「從韌帶手術後回歸後，我需要建立投球局數。來這裡調整變速球、曲球跟卡特球，讓這些球種更加犀利，回到以前熟悉的自己該有的實力。週與週之間，藉由牛棚調整，漸漸讓投球內容更有自信。」

主持人提到，由於和新東家（富邦悍將）簽下新合約，魔力藍在球季的最後一週沒能登板。而魔力藍選擇留在澳洲為隊友加油，他說，希望能至少留在當地為隊友加油。

魔力藍說：「我留在這裡表達對其他人的支持，也很享受在其中，還沒有準備好回家。」

主持人還提及，魔力藍本季無論場上或場下都展現出領袖特質，而魔力藍則說：「我自認是比較安靜的領袖，比較是用行動證明，按部就班、展現職業水準，並幫助隊友。不過，這裡的我們都是職業球員，我不是特別會發聲的人，但很願意跟他們溝通。」

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