中職》台鋼雄鷹完成簽約！新人王曾子祐月薪25萬、陳柏清簽2年約

曾子祐。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹1月13日展開春訓，備戰隊史第2年一軍賽季，球團在過年前完成球隊所有選手合約，3位年度最佳新人入圍者曾子祐、陳柏清、王博玄調薪幅度都超過100%。陳柏清、江承諺兩名先發左投則簽下複數年合約。

台鋼雄鷹隊史首名狀元、隊史第一人曾子祐，新人球季115場出賽都擔任先發游擊手，456打數123安打，打擊率0.270，穩定表現獲選年度最佳新人，2025年月薪從10萬元調漲為25萬元；陳柏清菜鳥球季19場登板其中18場先發，共投102局，在2024球季聯盟僅6名本土投手投球局數破百當中排名第5多，防禦率3.53，2025年月薪從9萬元調漲為21萬元；王博玄一壘、外野都能守，新人球季108場出賽，375打數106安打，打擊率0.283，2025年月薪從9萬元調漲為20萬元。

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王博玄。（台鋼雄鷹提供）

陳柏清2024年不只在中職例行賽貢獻破百投球局數，球季結束後獲得青睞，入選世界棒球12強賽台灣代表隊，成為冠軍成員，奪冠效應帶動人氣暴漲，認真態度更獲球團肯定，與他簽下2年複數約，今年、明年月薪分別為21、25萬元。

陳柏清。（台鋼雄鷹提供）

另一名簽下複數約同為本土左投，透過交易從統一7-ELEVEn獅轉戰台鋼雄鷹，江承諺2024年20場登板都是先發，總計115.1局投球、防禦率3.43，先發場數、投球局數都是陣中最多，雙方簽下3年複數約，2025年起月薪逐年為40萬元、45萬元、50萬元。

江承諺。（台鋼雄鷹提供）

2024年牛棚主力黃群、陳暐皓、伍祐城都獲得加薪肯定。黃群2024球季52場登板並列聯盟第8，防禦率3.18，收穫14中繼成功、3救援成功，2025年月薪從10萬元調漲為18萬元；伍祐城35場登板（3先發）、防禦率2.79，2025年月薪從9萬元調漲為14萬元；陳暐皓37場後援登板、防禦率3.67，2025年月薪從9萬元調漲為13萬5千元。而陳宇宏16場登板其中6場先發，共投48局，防禦率4.50，2025年月薪從9萬元調漲為12萬元。

陳文杰、杜家明、張肇元皆透過擴編選秀加盟台鋼雄鷹，在2024球季都是主力選手，陳文杰107場出賽創生涯新高，收穫生涯第2座外野金手套，2025年月薪從24萬5千元調漲為35萬元；杜家明101場出賽、打擊率0.264，2025年月薪從10萬3千元調漲為17萬元；張肇元作為主戰捕手，103場出賽、打擊率0.258、39分打點，2025年月薪從9萬元調漲為17萬元；而吳明鴻同為主戰捕手，52場出賽、打擊率0.239，2025年月薪從12萬元調漲為15萬元。

陳文杰。（台鋼雄鷹提供）

選手2024年月薪2025年月薪

陳文杰24.5萬元35萬元

曾子祐10萬元25萬元

藍寅倫29萬元24萬元

王博玄9萬元20萬元

郭永維22萬元18萬元

王躍霖21萬元18萬元

黃 群10萬元18萬元

杜家明10.3萬元17萬元

張肇元9萬元17萬元

施子謙17.5萬元16.5萬元

吳明鴻12萬元15萬元

伍祐城9萬元14萬元

郭阜林14.5萬元13.5萬元

陳暐皓9萬元13.5萬元

許峻暘15萬元12萬元

陳宇宏9萬元12萬元

複數年約

選手2024年月薪2025年月薪2026年月薪2027年月薪

江承諺28萬元40萬元45萬元50萬元

陳柏清9萬元21萬元25萬元—

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