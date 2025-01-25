晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》從獅出賽3場到台鋼單季103場 張肇元加薪調幅近9成的過程很勵志

2025/01/25 12:36

張肇元。（資料照，記者林正堃攝）張肇元。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今年公布完成所有球員談約，其中主戰捕手張肇元從去年月薪9萬加薪至17萬元、調薪幅度89%，是他自2020年季中選秀獲統一獅第8指名加盟職棒以來，加薪「最有感」的一年，而去年他在台鋼單季出賽103場更比在獅隊一軍累計出賽3場，多出足足100場，成為在職棒新軍找到舞台的最佳範例。

27歲的張肇元在2022年季後擴編選秀獲台鋼選中，去年在台鋼首個一軍球季就出賽103場，不但排名全隊第6，更是他以往所不敢想像的事。張肇元在2022年以簽約金60萬、月薪5萬加入獅隊後，就一直在二軍苦等機會，直到2022年5月22日才等到一軍初出賽的機會，但只打了1打席就下二軍，直到該年10月25、26日才又上一軍出賽共累計6個打席，亦即他在離開獅隊時只在一軍累計7打席和1支安打。

前年轉戰台鋼後，張肇元和與遭中信兄弟戰力外的吳明鴻，共同扛起主戰捕手角色，而在去年「雄鷹元年」，他以捕手身分出賽86場更居全隊最多，且在4月7日、4月9日和9月7日三度獲選單場MVP，其中在4月9日敲出再見安打更是生涯首次，而單季則累計敲出76支安打（含3發全壘打）。

張肇元去年的表現也獲得台鋼肯定，讓他的月薪從去年9萬增至今年17萬，幾乎快獲得百分百的調薪肯定，而他成功在新軍找到發揮舞台的過程，更是相當勵志。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中