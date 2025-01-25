中職》從獅出賽3場到台鋼單季103場 張肇元加薪調幅近9成的過程很勵志

張肇元。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今年公布完成所有球員談約，其中主戰捕手張肇元從去年月薪9萬加薪至17萬元、調薪幅度89%，是他自2020年季中選秀獲統一獅第8指名加盟職棒以來，加薪「最有感」的一年，而去年他在台鋼單季出賽103場更比在獅隊一軍累計出賽3場，多出足足100場，成為在職棒新軍找到舞台的最佳範例。

27歲的張肇元在2022年季後擴編選秀獲台鋼選中，去年在台鋼首個一軍球季就出賽103場，不但排名全隊第6，更是他以往所不敢想像的事。張肇元在2022年以簽約金60萬、月薪5萬加入獅隊後，就一直在二軍苦等機會，直到2022年5月22日才等到一軍初出賽的機會，但只打了1打席就下二軍，直到該年10月25、26日才又上一軍出賽共累計6個打席，亦即他在離開獅隊時只在一軍累計7打席和1支安打。

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前年轉戰台鋼後，張肇元和與遭中信兄弟戰力外的吳明鴻，共同扛起主戰捕手角色，而在去年「雄鷹元年」，他以捕手身分出賽86場更居全隊最多，且在4月7日、4月9日和9月7日三度獲選單場MVP，其中在4月9日敲出再見安打更是生涯首次，而單季則累計敲出76支安打（含3發全壘打）。

張肇元去年的表現也獲得台鋼肯定，讓他的月薪從去年9萬增至今年17萬，幾乎快獲得百分百的調薪肯定，而他成功在新軍找到發揮舞台的過程，更是相當勵志。

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