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籃球》超狂高中生！22分鐘猛砍102分破紀錄 連詹皇都對他好奇（影音）

2025/01/25 13:31

N.哈奇基安。（取自推特）N.哈奇基安。（取自推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕洛杉磯地區的梅斯羅比安高中昨以119：25痛宰韋弗利高中，陣中兄弟檔N.哈奇基安 （Nick Khatikian） 、D.哈奇基安 （Dylan Khachikian） 雙雙繳出破紀錄的超狂數據；N.哈奇基安僅上場短短22分鐘，爆砍102分，改寫原本的得分紀錄，而D.哈奇基安單場35助攻也創下新猷。

N.哈奇基安在和韋弗利高中一戰中，出賽22分鐘，全場60投48中，命中率高達8成，並拿下102分，這改寫格里戈里安 （Tigran Grigoryan）在2003-04賽季創下的100 分紀錄。

除了N.哈奇基安得分破紀錄，他的兄弟D.哈奇基安雖然沒有出手紀錄，但送出35次助攻、15籃板、13抄截的大三元表現，同時這也打破加州地區單場最多助攻的紀錄，原紀錄為單場31助攻；另外，35次助攻也追平在1987年由柯柏特（Andre Colbert）在紐約締造的全國紀錄。

N.哈奇基安的神奇表現引來NBA球員的關注，連湖人一哥詹姆斯（LeBron James）都感到好奇，直呼想看這場比賽的影片，勇士D.格林（Draymond Green）也提問，都2025年了還沒有人錄影嗎？

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