籃球》超狂高中生！22分鐘猛砍102分破紀錄 連詹皇都對他好奇（影音）

N.哈奇基安。(取自推特)

〔記者粘藐云/綜合報導〕洛杉磯地區的梅斯羅比安高中昨以119:25痛宰韋弗利高中,陣中兄弟檔N.哈奇基安 (Nick Khatikian) 、D.哈奇基安 (Dylan Khachikian) 雙雙繳出破紀錄的超狂數據;N.哈奇基安僅上場短短22分鐘,爆砍102分,改寫原本的得分紀錄,而D.哈奇基安單場35助攻也創下新猷。

N.哈奇基安在和韋弗利高中一戰中,出賽22分鐘,全場60投48中,命中率高達8成,並拿下102分,這改寫格里戈里安 (Tigran Grigoryan)在2003-04賽季創下的100 分紀錄。

除了N.哈奇基安得分破紀錄,他的兄弟D.哈奇基安雖然沒有出手紀錄,但送出35次助攻、15籃板、13抄截的大三元表現,同時這也打破加州地區單場最多助攻的紀錄,原紀錄為單場31助攻;另外,35次助攻也追平在1987年由柯柏特(Andre Colbert)在紐約締造的全國紀錄。

N.哈奇基安的神奇表現引來NBA球員的關注,連湖人一哥詹姆斯(LeBron James)都感到好奇,直呼想看這場比賽的影片,勇士D.格林(Draymond Green)也提問,都2025年了還沒有人錄影嗎?

.@KingJames Yo Bron, here is a short clip of the 102 point High School performance from last night. All I could get while doing PA for their games. I must have said his name (Nick Khatchikian) 50+ time. #nickkhatchikian #mesrobian pic.twitter.com/KMsf5wIyAU