MLB》在大谷身邊工作繁忙！ 水原一平妻子請求減刑：丈夫本性善良

水原一平竊取大谷近1700萬美元。（資料照，歐新社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平的前翻譯水原一平，竊取大谷近1700萬美元（約新台幣5.57億）償還賭債，涉及銀行詐欺重罪等罪名遭到起訴，美國檢方主張判處4年9個月的徒刑，並賠償大谷1697萬美元。對此，水原一平妻子也向法庭提交一封信，替丈夫請求減刑。

水原一平妻子在信中表示：「我已經失去了父母和其他家人，我的丈夫是我唯一的家人，自從我們相識以來，我們一起度過了困難的時刻，也分享了幸福的瞬間。失去他，對我而言是難以想像的痛苦。」

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「我的丈夫犯了錯，他知道這些行為是無法被原諒的，但他並非出於自私的理由而採取不正當行為，我認為當時他的心理狀態並不健康。」水原妻子說道。

水原妻子提到丈夫的工作繁忙，像是全年24小時隨時待命，「他的工作比大多數人想像的更加艱辛，他即便達到身心的極限，仍然努力支撐和保護家人，我非常後悔當時未能更好的支持他，也沒有察覺到他的痛苦。」

水原妻子表示：「我的丈夫本性善良，絕非那種會欺騙或傷害他人的人，他是個體貼且富有同情心的人，我相信他不會再犯同樣的錯誤，他會正視自己的行為，並深刻反省。」

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