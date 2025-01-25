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MLB》小笠原慎之介加盟國民 入札金比簽小聯盟約的佐佐木朗希還少

2025/01/25 16:20

小笠原慎之介。（資料照，美聯社）小笠原慎之介。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職中日龍明星左投小笠原慎之介季後透過入札制度挑戰大聯盟，今天以2年350萬美元合約（約新台幣1.1億元）加盟華盛頓國民隊。中日龍將獲得70萬美元（約新台幣2306萬元）的入札金，換算約1.09億日圓。

《美聯社》報導，小笠原慎之介本季薪水150萬美元，2026年薪水為200萬美元。小笠原慎之介去年在日職的薪水為9300萬日圓，換算約為60萬美元。

剛加盟道奇的23歲日本強投佐佐木朗希，雖然由於未滿25歲，按大聯盟國際自由球員簽約規定，只能簽小聯盟合約。佐佐木朗希最後與道奇簽小聯盟約，簽約金為650萬美元，根據《日刊體育》報導，估計讓朗希的母隊千葉羅德獲得162.5萬美元（約新台幣5354萬元）的入札金。

小笠原慎之介上季出賽24場，交出5勝11敗、防禦率3.12，共投144.1局，賞82次三振、丟22次保送。小笠原慎之介生涯在日職9個賽季，累積46勝65敗、平均防禦率3.62。

不過，小笠原慎之介的入札金仍比日本投手上澤直之高出許多。身為前日本火腿的強投，上澤直之在2023年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後與光芒簽小聯盟約，當時估計只讓火腿隊拿到6250美元的入札金。上澤直之結束旅美1年後，季後沒有回到老東家火腿，而是以4年總額10億日圓的合約加盟軟銀鷹。

佐佐木朗希。（資料照，今日美國）佐佐木朗希。（資料照，今日美國）

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