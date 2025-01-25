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圍棋》中國柯潔退賽遭判輸 「0勝」奪冠的南韓卞相壹卻沒有一絲笑容

2025/01/25 17:35

柯潔。（資料照，路透）柯潔。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第29屆LG盃世界棋王戰決賽，中國棋王柯潔九段因沒有按照南韓的新規定，多次未把提子（註：提吃對方的棋子）放進棋盒蓋內，讓柯潔不滿判罰選擇退賽，直接被判定輸棋，南韓棋手卞相壹九段沒有「實際」贏過1局，就以「另類0勝」拿到世界冠軍。卞相壹受訪表示，能理解柯潔的立場。

日前的本屆LG盃世界棋王戰決，柯潔贏下第1局後，第2局兩度沒有把提子放進棋盒蓋，遭判輸棋。前天（23日）的決勝局，柯潔再度出現沒有把提子放進棋盒蓋的狀況，遭判罰2目，柯潔不接受判罰並退賽離場，讓卞相壹拿到冠軍。

根據《韓聯社》報導，LG盃世界棋王戰的冠軍獎金為3億韓元，亞軍獎金為1億韓元。柯潔並沒有出席頒獎典禮。南韓棋院相關人士表示，獎金通常會匯進選手帳戶，至於如何轉交獎牌還在討論。

卞相壹雖然奪得冠軍，但臉上卻幾乎沒有一絲笑容。卞相壹表示，雖然贏了比賽，但不是很開心，充分理解柯潔的立場，未來要更加努力，展現更好的一面。

《朝鮮日報》報導，對於未把提子放進棋盒蓋內的判罰規定，卞相壹坦言一開始也不清楚，雖然經過裁判說明後理解，也認為這條規則沒有存在的必要。

南韓與日本的圍棋規則採用比目法來判定勝負，被提取的旗子，要放在自己棋盒蓋內，需把提子妥善保管。中國規則採用數字法，提子對勝負計畫沒有影響。

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