MLB》向法官打悲情牌？水原稱為大谷工作24小時待命、薪水太低

大谷翔平（右）、水原一平（左）。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平遭前任專屬翻譯水原一平竊取近1700萬美元，讓水原涉及銀行詐欺重罪等罪名遭到起訴，美國檢方主張求刑4年9個月的徒刑。水原一平的辯護律師G.佛里曼（Michael G. Freedman）提交給美國地方法官的一封信中提到，水原稱自己是24小時待命，為大谷的工作期間幾乎沒有休息時間。

根據《ESPN》報導，G.佛里曼提交給美國地方法官W·霍爾科姆（John W. Holcomb）的一封信中，稱水原一平從18歲時開始沉迷於賭博，每週去賭場4至5次，水原在22歲的時候，開始玩線上撲克和體育賭博。

請繼續往下閱讀...

水原稱為大谷工作時間，感覺自己全天24小時待命，幾乎沒有休息時間。水原稱，「通常一名日本棒球員到美國時，他們會帶許多工作人員處理各種事物，例如司機、主廚、場外翻譯、支援人員等等，但我是唯一翔平帶來的人，所以我自然必須在上述大部分事務上為他提供支持。」

根據檢方的文件，天使當初給水原的薪水是8.5萬美元，2022年提升至25萬美元。大谷翔平在2024年轉戰道奇後，水原的年薪增加至50萬美元。該份文件還指出，大谷還另外支付水原薪水，還送給他一輛保時捷轎車。

水原一平。（資料照，美聯社）

水原一平在信中表示，大谷翔平在10月至1月的期間，每月會支付他2500美元，並在2月至9月期間每月支付125美元至130美元。水原稱，由於需要住在大谷位於加州的住家附近，還支付妻子往返美國、日本的旅行費用，並在休賽季隨大谷前往日本時租房，讓他很難維持生計。

「所有這些額外的支出，都造成我巨大的負擔，我過著靠薪水過日子的生活，有些月份甚至不得不向家人和朋友借錢，來勉強維持生計。」水原一平寫道。

水原也為妻子發聲，她也給予大谷翔平的支持，包含為她做飯、照顧大谷的狗、以及幫大谷處理因投球而裂開的指甲，「多年來，她全心全意支持我和翔平，並對此從未抱怨，她明白我的首要任務是盡自己所能全力支持翔平。」

水原在信件中請求法官減輕量刑，並向大谷致歉，「我曾經全心投入，希望讓翔平在球場上發揮出最好的自己。我想要說，我對於辜負他對我的信任，真的感到抱歉。」

水原一平（左）。（資料照，美聯社）

水原一平在大谷翔平效力天使隊的工作時間，由於其他選手在飯店房間玩撲克遊戲，讓水原的賭博行為增加。水原在2021年曾於聖地牙哥的一間飯店時，他在撲克比賽中結識經營非法博弈公司的組頭鮑耶（Mathew Bowyer）。水原在短短兩年與鮑耶進行約19000次的下注，累積超過4000萬美元的債務。

美國檢方在另一份的文件中指出，賭博成癮「不能完全解釋被告的行為」，因為被告水原一平把盜用的資金用於許多與賭博無關的個人支出。美國檢方指出，「最終，政府認為，被告的犯罪動機並非賭博成癮，而是貪婪。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法