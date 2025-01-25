中職》球迷因簽名球全燒光情緒低落 台鋼雄鷹溫馨送暖了！

台鋼雄鷹吉祥物TAKAO作為代表，將嶄新簽名球送到蔡先生手中，並致贈葉先生一家人2月底台日親善交流賽的門票，代表球團對球迷支持與感謝。（台鋼雄鷹提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹深耕高雄在地，也希望善盡社會責任。近日新聞報導，高雄市前金區一場火災，不僅燒毀住戶蔡先生家園，耗費18年心血珍藏的簽名球也付之一炬，這些簽名球包括台鋼雄鷹洪一中總教練、12強賽國手陳柏清等人，對於熱愛棒球的葉先生來說意義非凡，失去這些珍貴收藏的他一度情緒低落，甚至須就醫才得以調適心情。台鋼雄鷹得知訊息後主動聯繫葉先生，表達關懷並協助簽回簽名球，希望在這場悲劇中，讓葉先生感受到溫暖與希望。

今天（25）台鋼雄鷹吉祥物TAKAO作為代表，將嶄新簽名球送到葉先生手中，並致贈葉先生一家人2月底台日親善交流賽的門票，代表球團對球迷支持與感謝，TAKAO更送上手寫卡片，上面寫著：「感謝你長期以來對台鋼雄鷹的支持，今天起換我們挺你，哲宇和家人加油～期待能在球場上再次見到你，一起繼續支持棒球的夢想！！」

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感受台鋼雄鷹球團用心，葉先生深受感動，他說：「這些簽名球不只是物品，更是我與棒球、與球員之間的連結與回憶。非常感謝台鋼雄鷹球團一看到我發在社群上的訊息就馬上和我聯繫，謝謝溫暖的TAKAO，讓我可以重新感受到這份連結和感動。」

這次事件雖然令人遺憾與惋惜，台鋼雄鷹希望透過小小心意，讓葉先生感受全隊上下「家人般」關懷與溫暖，也期待用行動傳遞愛與希望，讓葉先生重拾動力，作為重新振作以及繼續支持棒球動力，衷心期盼葉先生能早日恢復正常生活。台鋼雄鷹感謝市民、球迷朋友給予熱情與應援，球團也會繼續努力奮戰，在場內外更用心回饋每一份支持，帶給球迷朋友力量。

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