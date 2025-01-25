澳網》爆冷！凱絲勇奪大滿貫首冠 球后莎巴蓮卡三連霸夢碎

美國凱絲奪冠。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽女單冠軍戰，當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）被爆出冷門，3：6、6：2、5：7不敵美國19種子凱絲（Madison Keys），挑戰三連霸夢碎，也讓29歲黑馬職業生涯首獲大滿貫金盃。

2023、2024年衛冕澳網的莎巴蓮卡，賽史20連勝、開季11勝全被意外終結，原本各界和國際賭盤都一面倒看好的白俄羅斯頭號種子，決賽發球和底線強抽都出狀況，歷經3盤苦戰意外敗給手感發燙的凱絲，職業生涯對戰形成4勝2負，也無緣成為史上第6位墨爾本公園三連霸女將。

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反觀老經驗的凱絲異軍突起，不但自2017年美國公開賽屈居亞軍之後，暌違8年重返大滿貫壓軸，週六更延續侵略性打法攻頂圓夢，澳網破天荒扳倒強敵球后，獨享350萬澳幣（約7357萬台幣）冠軍獎金。加上元月阿德萊德奪冠，2月17日就滿30歲的凱絲近來12連勝氣勢如虹，堪稱南半球最大驚喜。

莎巴蓮卡決戰開賽非受迫失誤偏高，第1、5局發球失守，形成1：5落後，儘管化解盤未點後回破，第9局又遭凱絲侵略性打法滅火，首盤拱手讓人。次盤球后重振旗鼓，找回節奏不斷施壓，第3、5局接連破發，一口氣連下5局，強勢扳回一城。決勝盤雙姝互保僵持不下，關鍵第12局，莎巴蓮卡再陷亂流，頂住壓力的凱絲把握機會破發，戲劇性贏得最後勝利。

美國凱絲奪冠。（美聯社）

美國凱絲奪冠。（美聯社）

莎巴蓮卡。（路透）

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