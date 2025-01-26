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謝淑薇拚澳網女雙連霸、球王辛納大戰茲維列夫 今日賽事預告與轉播

2025/01/26 07:02

謝淑薇（右）與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（左）。（資料照，美聯社）謝淑薇（右）與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（左）。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

本屆澳網最終日賽事，謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）將在女雙決賽，碰上頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）的組合。謝淑薇將力爭生涯大滿貫女雙第8冠。

澳網男單決賽，義大利球王辛納（Jannik Sinner）將對上德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）。辛納將拚連霸澳網冠軍，而茲維列夫要力爭大滿貫賽首冠。

NBA方面，西部第11的勇士將碰上西部第5的湖人，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將再度交手。這場「勇湖大戰」究竟誰能勝出？敬請鎖定轉播。

NBA

09：00 湖人 VS 勇士 緯來體育、愛爾達體育1台
（D-Live）12：00 公鹿 VS 快艇 緯來體育

澳網

12：00 女雙決賽
16：30 男單決賽

轉播：愛爾達體育1台、博斯運動1台、MOMO綜合台

BWF 印尼大師賽

14：00 決賽

轉播：愛爾達體育3台

英超：

21：50 托特納姆熱刺 VS 萊斯特城 第23輪

轉播：愛爾達體育1台

義大利球王辛納。（資料照，美聯社）義大利球王辛納。（資料照，美聯社）

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