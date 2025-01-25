晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》球后莎巴蓮卡「銀恨」無緣三連霸 說明為何爆氣摔爛球拍

2025/01/25 21:40

莎巴蓮卡輸球後摔爛球拍。（美聯社）莎巴蓮卡輸球後摔爛球拍。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年澳網女單決賽，世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）以3比6、6比2、5比7，敗給不敵美國第19種子凱絲（Madison Keys），讓莎巴蓮卡無緣澳網三連霸，讓她賽後摔球拍發洩情緒。

莎巴蓮卡是過去兩年的澳網女單冠軍，今天輸球後讓她中斷賽史20連勝、開季11勝的紀錄。莎巴蓮卡也無緣追平自1997年至1999年的名將辛吉絲（Martina Hingis）締造的澳網女單三連霸紀錄。

莎巴蓮卡也在決賽後向她的團隊開玩笑，「就像往常一樣，都是你們的錯，我下週不想看到你們，我真的討厭你們。非常感謝你們為我做的一切。」

根據《美聯社》報導，談到無緣冠軍。莎巴蓮卡賽後受訪表示，「確實有點沮喪，因為距離瘋狂的成就如此之近。但當妳上場比賽奮鬥，似乎一切都不像妳想要的那樣。」

莎巴蓮卡也說明為何要在賽後摔球拍，「我只是需要在最後丟掉這些負面情緒，這樣我才能發表演說，而不會站在那顯得不尊重。」莎巴蓮卡指出，「我只是要試著放下，做一個好人。」

莎巴蓮卡輸球後摔爛球拍。（美聯社）莎巴蓮卡輸球後摔爛球拍。（美聯社）

莎巴蓮卡無緣澳網女單三連霸。（法新社）莎巴蓮卡無緣澳網女單三連霸。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中