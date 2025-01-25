澳網》球后莎巴蓮卡「銀恨」無緣三連霸 說明為何爆氣摔爛球拍

莎巴蓮卡輸球後摔爛球拍。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年澳網女單決賽，世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）以3比6、6比2、5比7，敗給不敵美國第19種子凱絲（Madison Keys），讓莎巴蓮卡無緣澳網三連霸，讓她賽後摔球拍發洩情緒。

莎巴蓮卡是過去兩年的澳網女單冠軍，今天輸球後讓她中斷賽史20連勝、開季11勝的紀錄。莎巴蓮卡也無緣追平自1997年至1999年的名將辛吉絲（Martina Hingis）締造的澳網女單三連霸紀錄。

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莎巴蓮卡也在決賽後向她的團隊開玩笑，「就像往常一樣，都是你們的錯，我下週不想看到你們，我真的討厭你們。非常感謝你們為我做的一切。」

根據《美聯社》報導，談到無緣冠軍。莎巴蓮卡賽後受訪表示，「確實有點沮喪，因為距離瘋狂的成就如此之近。但當妳上場比賽奮鬥，似乎一切都不像妳想要的那樣。」

莎巴蓮卡也說明為何要在賽後摔球拍，「我只是需要在最後丟掉這些負面情緒，這樣我才能發表演說，而不會站在那顯得不尊重。」莎巴蓮卡指出，「我只是要試著放下，做一個好人。」

莎巴蓮卡輸球後摔爛球拍。（美聯社）

莎巴蓮卡無緣澳網女單三連霸。（法新社）

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