澳網》擺脫沉重負擔的凱絲 經歷46站大滿貫賽終於嘗到奪冠滋味

凱絲奪冠。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年澳網女單決賽，美國第19種子凱絲（Madison Keys）以6比3、3比6、7比5，爆冷擊敗當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），凱絲終於勇奪生涯第一座大滿貫賽冠軍。凱絲賽後落淚表示感謝包含教練老公法坦吉洛（Bjorn Fratangelo）在內的團隊，「我的團隊在每一步都相信我，非常感謝你們。」

《ESPN》報導，現年29歲的凱絲在本屆澳網第五次贏得三盤大戰，這是自開放年代以來澳網單屆史上最多。凱絲擊敗4名澳網女單前10種子的好手，包含莎巴蓮卡、美國老將柯林絲（Danielle Collins）、蕾巴金娜（Elena Rybakina）、以及史薇泰克（Iga Swiatek），寫下自1980年溫網的古拉貢（Evonne Goolagong Cawley）以來，再度有女單好手在大滿貫賽擊敗四位前10種子的壯舉。

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《美聯社》指出，凱絲參加了46站大滿貫賽，才收下生涯第一座大滿貫賽金盃，這是史上第三長紀錄。史上只有潘妮塔（Flavia Pennetta）的49站、巴托麗（Marion Bartoli）47站的大滿貫站比凱絲長。

凱絲奪冠。（法新社）

凱絲的15年網球生涯，只有在2017年美網打進決賽，她曾在2022年澳網殺進四強賽，如今終於收下生涯首座大滿貫賽冠軍。凱絲感謝團隊的支持，「當我自己都不相信自己的時候，他們依然相信我，並想在每一步幫助我。去年真的很艱難，有一些嚴重的傷病，我不知道自己能否再做一次。」

「從很小的時候起，我覺得如果自己若沒有贏得大滿貫，就無法達成別人對我應該成為的那種期待，那是一種非常沉重的負擔。」凱斯說。

凱斯表示，「所以，我終於到了為自己感到驕傲的地步，為我的生涯感到驕傲。無論有沒有大滿貫賽冠軍，我終於意識到，如果沒有也無所謂。我不需要它（冠軍）讓我覺得自己有一個很棒的職業生涯，或者是我值得被談論應該稱為一位偉大的網球選手。我覺得終於放下那種內心的聲音，讓我能夠真正走出來，打出一些非常棒的網球，最終贏得大滿貫。」

凱絲的教練老公法坦吉洛親吻慶祝冠軍。（法新社）

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