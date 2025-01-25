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澳網》球后莎巴蓮卡抓狂摔爛球拍 三連霸夢碎自嘲「恨死團隊」

2025/01/25 22:14

莎巴蓮卡。（法新社）莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽女單決戰大爆冷門，當今世界球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）3盤不敵美國19種子黑馬凱絲（Madison Keys），三連霸夢碎氣得她當眾摔爛球拍，領獎致詞甚至自嘲「恨死團隊」，引來現場球迷笑聲連連。

2023、2024年衛冕澳網的莎巴蓮卡，賽史20連勝、開季11勝全被意外終結，無緣成為史上第6位墨爾本公園三連霸女將，也是自1999年後第一人，賽後白俄羅斯頭號種子用雙手狠狠砸壞球拍，並用毛巾蒙住頭枯坐椅子上，失望之情溢於言表。

所幸發洩負能量之後，敢愛敢恨的莎巴蓮卡找回冷靜，領取亞軍銀盤時還不忘自我解嘲：「我該對團隊說些什麼嗎？你們在笑什麼？一如既往，這都是你們的錯！夥計們！我下週都不想見到你們，我真的恨死你們！還有非常感謝你們所做的一切，等等。」

莎巴蓮卡話鋒一轉， 自認和團隊都已盡力，只是凱絲臨場表現令人難以置信，「我在這場決賽無能為力，下回碰頭會帶來更好的網球。當然，向我的團隊表達愛。」好強如球后也強調， 儘管這次功虧一簣，明年將會變得更強大回歸澳網。

莎巴蓮卡。（法新社）莎巴蓮卡。（法新社）

莎巴蓮卡。（法新社）莎巴蓮卡。（法新社）

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