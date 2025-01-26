澳網》魔杖與重錘！謝淑薇今中午女雙冠軍戰要扳倒強敵

謝淑薇（右起）與奧絲塔朋科。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽女雙冠軍戰，台灣時間今天中午12點開打，被譽為「魔杖與重錘」的謝淑薇／拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko），準備再度施展陰柔結合陽剛的強烈反差打法，一舉扳倒頭號種子強敵「美捷聯軍」。

謝淑薇／奧絲塔朋科被澳網官網封為「本屆五大最讓人興奮的雙打組合」，知名記者羅騰貝格（Ben Rothenberg）更巧妙形容兩人迥然不同風格：「小薇像揮舞魔杖，奧斯塔朋科則是重錘猛擊」，第3種子「台拉聯軍」5連勝挺進墨爾本公園決戰，壓軸對手則為左右開弓的頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），儘管賽前國際賭盤稍看好後者，截擊一流的小薇若能施展「小球魔法」，臨場仍有機會甜蜜復仇。

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謝淑薇去年與比利時梅騰絲（Elise Mertens）首度澳網女雙奪冠，之後溫布頓錦標賽4強、利雅德WTA年終賽小組賽壓軸，兩度惜敗給老冤家湯森／西妮亞可娃，如今小薇身邊戰友換成2017年法網女單冠軍、2024年美網女雙冠軍的奧絲塔朋科，「百搭天后」能否攜手第5位不同搭檔，雪恥打下職業生涯大滿貫女雙第8冠？答案即將在拉沃中央球場揭曉。

這也是經驗豐富的小薇，第9度大滿貫女雙爭后，她過去8闖決賽7度奪冠，勝率高達87.5％！今日若能延續狀態完成衛冕，就締造澳網、法國公開賽和溫布頓錦標賽都至少雙冠在手的新成就。

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