澳網》球王辛納決戰茲維列夫 兩大種子龍爭虎鬥

球王辛納（右）決戰茲維列夫。（資料照，路透）



〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開男單冠軍戰，台灣時間今下午4點半壓軸登場，義大利球王辛納（Jannik Sinner）強碰德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）， 前者志在衛冕二連霸，後者則渴望突破首奪大滿貫金盃，後「三巨頭」時代兩大種子龍爭虎鬥，戰況精彩可期。

「我們過去經歷一些非常艱難的比賽，任何事都可能發生。」辛納曾與茲維列夫交手6次，2勝4負稍居下風，不過23歲頭號種子去年就在澳網勇奪冠軍，美國公開賽也掄元，大滿貫決戰2勝0負，加上自去年上海大師賽迄今跨季20連勝，更讓年輕球王信心滿滿，期待墨爾本公園決戰強敵茲維列夫，「他是一位令人難以置信的球員，正在追尋大滿貫首冠，屆時勢必有番硬仗。週日比賽總是特別，我會好好享受。」

請繼續往下閱讀...

至於27歲的茲維列夫，雖然拿過兩座ATP年終賽冠軍、東京奧運金牌，過去兩度大滿貫爭霸，卻都歷經5盤大戰抱憾，包括2020年美國公開賽不敵提姆（Dominic Thiem），以及2024年法國公開賽惜敗艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），如今他自認汲取教訓，也做好充分準備，期許成為自1996年貝克（Boris Becker）後，近30年來首位贏得澳網男單冠軍的德國人，「毫無疑問，辛納表現如此穩定，過去12 個月正是全世界最好的球員，我只能全力以赴，專注爭取勝利。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法