MLB》宇宙道奇組鬼神先發輪值 有望創前所未有壯舉

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕羅德「令和怪物」佐佐木朗希日前宣布以小聯盟合約加盟衛冕軍道奇，組成超強先發輪值。大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，根據「FanGraphs」系統預測道奇先發輪值有望寫下史上首見的紀錄。

道奇新賽季將採6人輪值，開季預測是史奈爾（Blake Snell）、大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希和岡索林（Tony Gonsolin），陣中就擁有5名頭號王牌投手，陣容十分豪華。

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佐佐木朗希季後透過入札制度挑戰大聯盟，最終毫無懸念的與道奇簽下小聯盟合約，簽約金為650萬美元，前母隊羅德將獲得162.5萬美元的入札金。大聯盟數據專家藍斯指出，透過「FanGraphs」系統預測，佐佐木朗希、史奈爾和葛拉斯諾新賽季有望三振率高達30％以上。

藍斯提到，歷史上從來沒有任何一支大聯盟球隊有3名投手單季三振率破30％，而且投球局數達75局以上，這將會是前所未有的壯舉。

藍斯日前指出，透過系統預測佐佐木朗希整季有望飆出190次三振，而山本由伸是167K，大谷翔平則是163K。

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