羽球》對戴資穎的愛依舊沒變！日本18歲美少女透露崇拜偶像的原因

宮崎友花和戴資穎。（資料照合成圖）
張浩群／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕日本18歲美少女宮崎友花曾在2022年在世界青年羽球錦標賽摘金，被外界視為日本羽球界的明日之星，去年已經在BWF世界巡迴賽打出成績，目前世界排名第7寫下生涯新高。宮崎友花日前受訪表示，自己的偶像依舊沒變，仍是台灣「戴博士」戴資穎。
宮崎友花本季首冠尚未開胡，超級1000系列馬來西亞公開賽首輪就遭到淘汰，超級750系列印度公開賽闖進4強，超級500系列的印尼大師賽則是以17：21、21：11、15：21不敵泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），在8強止步。
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宮崎友花賽後受訪談到自己的偶像時表示，所有頂尖的選手都很棒，但戴資穎的表現更令她驚艷，因為她的擊球非常有力量，從小就看小戴的比賽長大，覺得她非常酷。
值得一提的是，宮崎友花過往在採訪時都表示，自己的偶像就是戴資穎，「戴資穎的比賽風格很酷，假動作和技巧都很厲害，讓我感到很有魅力，未來希望能逐漸追上她的腳步。」
Her answer is still the same as 2022 in Indonesia Masters S100, She's mentioned Tai Tzu Ying is her role model— Lala （@lalalisa48） January 25, 2025
God please meet both of them at least before Tzuying retirement please pic.twitter.com/bPdH7ptbHY