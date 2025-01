羽球》對戴資穎的愛依舊沒變！日本18歲美少女透露崇拜偶像的原因

宮崎友花和戴資穎。(資料照合成圖)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕日本18歲美少女宮崎友花曾在2022年在世界青年羽球錦標賽摘金,被外界視為日本羽球界的明日之星,去年已經在BWF世界巡迴賽打出成績,目前世界排名第7寫下生涯新高。宮崎友花日前受訪表示,自己的偶像依舊沒變,仍是台灣「戴博士」戴資穎。

宮崎友花本季首冠尚未開胡,超級1000系列馬來西亞公開賽首輪就遭到淘汰,超級750系列印度公開賽闖進4強,超級500系列的印尼大師賽則是以17:21、21:11、15:21不敵泰國名將依瑟儂(Ratchanok Intanon),在8強止步。

請繼續往下閱讀...

宮崎友花賽後受訪談到自己的偶像時表示,所有頂尖的選手都很棒,但戴資穎的表現更令她驚艷,因為她的擊球非常有力量,從小就看小戴的比賽長大,覺得她非常酷。

值得一提的是,宮崎友花過往在採訪時都表示,自己的偶像就是戴資穎,「戴資穎的比賽風格很酷,假動作和技巧都很厲害,讓我感到很有魅力,未來希望能逐漸追上她的腳步。」

Her answer is still the same as 2022 in Indonesia Masters S100, She's mentioned Tai Tzu Ying is her role model



God please meet both of them at least before Tzuying retirement please pic.twitter.com/bPdH7ptbHY