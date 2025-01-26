晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》練出極品武器球卻被敲雙響砲 沙巴西亞：原來這就是鈴木一朗...

2025/01/26 09:19

沙巴西亞。（美聯社）沙巴西亞。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積251勝的明星左投沙巴西亞（CC Sabathia）首年獲得名人堂票選資格，就與日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗攜手進駐古柏鎮。沙巴西亞受訪時也透露他與鈴木一朗的一段小故事。

沙巴西亞2006年當時效力克利夫蘭印地安人（現為守護者），當時與投手教練威利斯（Carl Willis）試圖想要找出可以迅速三振打者的招牌武器球，原本是想要練卡特球，但卻學會了球速達82英哩上下的滑球，當時覺得棒極了，想要馬上帶進實戰當中。

剛好當時對戰對手就是擁有鈴木一朗的水手隊，他當時拿著新練的武器球去對決鈴木一朗，被他連續兩打席都敲出全壘打，讓他完全看傻了眼，「我當時想，原來這就是鈴木一朗啊」沙巴西亞說道。

不過，沙巴西亞沒有因此被打敗，而是將自己的滑球越練越犀利，他也蛻變成大聯盟頂尖投手，在2007年繳出19勝8敗、209K和防禦率3.21的成績，勇奪生涯首座國聯塞揚獎。

沙巴西亞是近年來最耐投的投手，生涯19年出賽561場，累積251勝161敗，防禦率3.74，合計有38場完投、12場完封，3577.1局投出3093次三振，是大聯盟史上唯六生涯至少250勝、勝率6成以上，且有3000K的投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中