MLB》練出極品武器球卻被敲雙響砲 沙巴西亞：原來這就是鈴木一朗...

沙巴西亞。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯累積251勝的明星左投沙巴西亞（CC Sabathia）首年獲得名人堂票選資格，就與日本傳奇名將「朗神」鈴木一朗攜手進駐古柏鎮。沙巴西亞受訪時也透露他與鈴木一朗的一段小故事。

沙巴西亞2006年當時效力克利夫蘭印地安人（現為守護者），當時與投手教練威利斯（Carl Willis）試圖想要找出可以迅速三振打者的招牌武器球，原本是想要練卡特球，但卻學會了球速達82英哩上下的滑球，當時覺得棒極了，想要馬上帶進實戰當中。

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剛好當時對戰對手就是擁有鈴木一朗的水手隊，他當時拿著新練的武器球去對決鈴木一朗，被他連續兩打席都敲出全壘打，讓他完全看傻了眼，「我當時想，原來這就是鈴木一朗啊」沙巴西亞說道。

不過，沙巴西亞沒有因此被打敗，而是將自己的滑球越練越犀利，他也蛻變成大聯盟頂尖投手，在2007年繳出19勝8敗、209K和防禦率3.21的成績，勇奪生涯首座國聯塞揚獎。

沙巴西亞是近年來最耐投的投手，生涯19年出賽561場，累積251勝161敗，防禦率3.74，合計有38場完投、12場完封，3577.1局投出3093次三振，是大聯盟史上唯六生涯至少250勝、勝率6成以上，且有3000K的投手。

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