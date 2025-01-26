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MLB》太空人與柏格曼簽約仍有一絲希望 艾圖維願意移防左外野

2025/01/26 10:01

柏格曼。（資料照，法新社）柏格曼。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人191轟明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）去年季後投身自由市場，但至今仍未找到下家。對此，太空人總管布朗（Dana Brown）在年度球迷會表示，對於柏格曼的回歸仍相當樂觀。

生涯9年都為太空人效力的柏格曼，每年都能有穩定的貢獻，入選2屆明星賽，也手握2座世界大賽冠軍，生涯出賽1111場繳出.272/.366/.483的打擊三圍，標準化進攻指數（OPS+）是相當優異的132，去年季後成為自由球員，但目前還未與球隊簽約。

太空人總管布朗今天透露，目前與柏格曼的談判有所進展，但要簽約的話還是有一段路要走，如果柏格曼願意接受報價的話，球團願意在薪資結構以及先發位置上做出調整。

太空人在休賽季曾提出6年1.56億美元的報價給柏格曼，但他遲遲沒有接受，所以球團改簽另一名三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）並送走外野強打塔克（Kyle Tucker），之後又簽下一壘強打沃克（Christian Walker）。大聯盟官網報導指出，如果柏格曼願意接受報價的話，太空人還是會願意與其簽約。

若是柏格曼重回太空人的話，8屆明星二壘手「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）有可能會移防至左外野，而本人也表示，如果柏格曼回歸，他願意去守左外野，由佩瑞德茲鎮守二壘，此外，太空人簽下柏格曼之後，團隊薪資勢必會突破豪華稅的第2層稅線2.61億美元，他們也會找出方法控制支出。

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