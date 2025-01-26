NBA》愛德華茲轟34分刷新隊史三分新猷 灰狼大勝金塊收2連勝

愛德華茲。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰狼一哥「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）今天在主場狂轟34分，外帶9籃板，並成為隊史三分球紀錄保持人，率隊以133：104大勝金塊，收下2連勝。

灰狼愛德華茲和戈貝爾（Rudy Gobert）首節聯手飆分，再加上迪林漢（Rob Dillingham）率隊打出一波7：0的攻勢，首節轟下40分寫下本季新高，團隊命中率高達69.2％。灰狼上半場4人得分上雙，助隊取得71：60的雙位數領先。愛德華茲易籃後接管戰局，下半場豪取23分，並在末節投進個人單場第3顆三分球，達成生涯里程碑，以976顆三分球超越前隊友湯斯湯斯（Karl-Anthony Towns）的975顆，成為隊史紀錄保持人，灰狼終場以133：104痛宰金塊，終結對手近期的4連勝。

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灰狼此役點點開花，共有7人得分上雙，愛德華茲攻下全場最高的34分，外帶9助攻，藍道（Julius Randle）有21分、7籃板、7助攻和2抄截，戈貝爾有14分、14籃板、5助攻和4抄截。

金塊以J.穆雷（Jamal Murray）的25分最佳，約基奇（Nikola Jokic）有20分、11助攻的雙十表現，但單場只抓下3個籃板，連續5場繳出大三元的紀錄也因此中斷。

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