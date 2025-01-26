晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞下半場手感急凍一分未得 AD、詹皇合轟61分率湖人3連勝

2025/01/26 12:04

詹姆斯和柯瑞。（今日美國）詹姆斯和柯瑞。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「湖勇大戰」今天再度上演，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）聯手灌進61分，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）下半場手感冰冷，一分未得，湖人在客場以118：108大勝勇士。詹姆斯生涯在例行賽與柯瑞共對戰25場，詹姆斯取得13勝。

兩隊在首節就殺得難分難解，勇士後衛施洛德（Dennis Schröder）在該節最後16秒砍進超前三分球，未料詹姆斯妙傳給柯奈特（Dalton Knecht）來了一記壓哨灌籃，湖人取得27：26的領先。A.戴維斯上半場豪取18分、9籃板，率隊以59：58領先勇士。

湖人易籃後持續拉開比分，一度將差距擴大至11分，勇士一哥柯瑞第三節手感冰冷，單節完全沒有得分，第四節仍不見起色，下半場8次出手都沒進，湖人靠著A.戴維斯和詹姆斯的穩定輸出，最多領先達16分，終場以118：108擊敗勇士，收下近期的3連勝，勇士勝率則是跌破5成。

湖人團隊命中率高達54.7％，A.戴維斯轟下全場最高的36分，外帶13籃板和3抄截，詹姆斯繳出25分、12助攻和5籃板的全能數據，里維斯（Austin Reaves）有16分、7助攻和6籃板，柯奈特替補貢獻13分。

勇士以威金斯（Andrew Wiggins）的20分最佳，另有6籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）有17分、5助攻，柯瑞上場32分鐘，17投僅4中，投進2顆三分球，只攻下13分，貢獻9次助攻和2抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中