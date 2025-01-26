NBA》柯瑞下半場手感急凍一分未得 AD、詹皇合轟61分率湖人3連勝

詹姆斯和柯瑞。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「湖勇大戰」今天再度上演，「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）和「詹皇」詹姆斯（LeBron James）聯手灌進61分，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）下半場手感冰冷，一分未得，湖人在客場以118：108大勝勇士。詹姆斯生涯在例行賽與柯瑞共對戰25場，詹姆斯取得13勝。

兩隊在首節就殺得難分難解，勇士後衛施洛德（Dennis Schröder）在該節最後16秒砍進超前三分球，未料詹姆斯妙傳給柯奈特（Dalton Knecht）來了一記壓哨灌籃，湖人取得27：26的領先。A.戴維斯上半場豪取18分、9籃板，率隊以59：58領先勇士。

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湖人易籃後持續拉開比分，一度將差距擴大至11分，勇士一哥柯瑞第三節手感冰冷，單節完全沒有得分，第四節仍不見起色，下半場8次出手都沒進，湖人靠著A.戴維斯和詹姆斯的穩定輸出，最多領先達16分，終場以118：108擊敗勇士，收下近期的3連勝，勇士勝率則是跌破5成。

湖人團隊命中率高達54.7％，A.戴維斯轟下全場最高的36分，外帶13籃板和3抄截，詹姆斯繳出25分、12助攻和5籃板的全能數據，里維斯（Austin Reaves）有16分、7助攻和6籃板，柯奈特替補貢獻13分。

勇士以威金斯（Andrew Wiggins）的20分最佳，另有6籃板，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）有17分、5助攻，柯瑞上場32分鐘，17投僅4中，投進2顆三分球，只攻下13分，貢獻9次助攻和2抄截。

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