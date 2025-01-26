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NBA》打破甜瓜、金恩神紀錄 布朗森締尼克最速5千分紀錄

2025/01/26 14:28

布朗森。（今日美國）布朗森。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天在主場火力全開，4人得分破20分，阿努諾比（OG Anunoby）飆出單場最高的33分，率領尼克終場以143：120痛宰國王，喜迎3連勝。

尼克首節就取得雙位數領先，但國王在次節打出一波23：6的兇猛反撲，一度將比數追到67：69的兩分落後，國王上半場只以67：72落後給尼克。但是進入下半場後，在布里吉斯（Mikal Bridges）19分的帶領下，尼克逐漸拉開差距，終場就以143：120擊敗國王，賞給對手2連敗。

尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）此役投進4顆三分球，攻下25分、11助攻，效力尼克3年累積4987分，今天達到5012分，以190場超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和名人堂球星金恩（Bernard King）共同保持的191場，刷新隊史最速5000分的紀錄。尼克先發5人得分全上雙，布里吉斯有27分、7助攻和5籃板，哈特（Josh Hart）則是繳出20分、18籃板和11助攻的大三元數據，湯斯（Karl-Anthony Towns）有18分、15籃板。

國王孟克（Malik Monk）砍進4顆三分球，攻下全隊最高的31分，外帶9助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有25分、13籃板和12助攻的大三元表現，德羅森（DeMar DeRozan）挹注18分。

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