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MLB》因洛城野火不克出席頒獎晚宴 大谷翔平全英文演說提愛妻

2025/01/26 12:41

大谷翔平和田中真美子。（資料照，今日美國）大谷翔平和田中真美子。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平本季勇奪國聯年度MVP，但因個人因素不克參加今天在紐約所舉辦的全美棒球記者協會（BBWAA）舉辦的晚宴，但透過視訊發表了近3分鐘的全英文演說。

「對不起，我無法出席今年的BBWAA頒獎晚宴，」大谷翔平在視訊中表示，原本有意親自出席，但洛杉磯野火嚴重影響了他們，使得他與家人出席面臨許多困難，也向所有失去家園和親人至上最高哀悼之意，同時也為被迫流離失所以及死去的動物感到心痛，他們都會盡自己所有力量去提供幫助。

大谷翔平認為能拿到國聯年度MVP必須感謝很多人，首先是道奇隊，感謝他們給他機會能為這支歷史悠久的球隊打球，特別是老闆華特（Mark Walter）、主席凱斯頓（Stan Kasten）、執行副總裁兼行銷長羅森（Lon Rosen）、棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）和總管高梅茲（Brandon Gomes）。

大谷翔平也將這項殊榮歸功於所有隊友、訓練團隊和後勤工作人員，在這一年當中一直不斷地幫助他並且鼓勵他，最後要感謝球迷，每天都能感受到大家熱的支持，同時也特別感謝翻譯艾爾頓（Will Ireton）的付出，以及經紀人巴雷羅（Nez Balelo）和經紀公司「Creative Artists Agency」（簡稱CAA）。

大谷翔平也提到自己的妻子田中真美子，「感謝我美麗的妻子，你總是在我身邊，謝謝家人和朋友的支持。」大谷最後想把獎項獻給洛杉磯這座城市，以及第一線的現場急救人員、消防員和所有消防部門，感謝他們對洛杉磯野火所做出的英勇努力，希望大家能保持堅強和團結，一起度過難關。

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