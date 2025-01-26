澳網》可惜！謝淑薇女雙衛冕失利 3盤激戰屈居亞軍

謝淑薇（右）與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（左）。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽女雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇／拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）歷經3盤激戰，2：6、7：6（7：4）、3：6惜敗給左右開弓的頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），第3種子「台拉聯軍」功虧一簣屈居亞軍，小薇也未能復仇衛冕。

謝淑薇去年與比利時梅騰絲（Elise Mertens）首捧澳網女雙冠軍，之後溫布頓錦標賽4強、利雅德WTA年終賽小組賽壓軸，兩度遭到湯森／西妮亞可娃大逆轉。如今小薇身邊戰友換成2017年法網女單冠軍、2024年美網女雙冠軍的奧絲塔朋科，再度殺墨爾本公園壓軸，雖然陰柔結合陽剛的強烈反差打法，未能在拉沃中央球場扳倒強敵「美捷組合」，「台灣一姊」職業生涯攜手第5位不同搭檔，9度勇闖大滿貫女雙決賽，仍再度擦亮「百搭天后」招牌。

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西妮亞可娃贏遍四大賽與奧運金牌，已完成「生涯金滿貫」；左手重砲湯森則為美國女雙一姊，面對來勢洶洶的「美捷組合」，謝淑薇／奧絲塔朋科開賽熱機稍慢，失誤偏高導致發球局險象環生，第3、5局接連遭到湯森／西妮亞可娃突破，連丟5局首盤拱手讓人。

次盤小薇組合重振旗鼓，雖然第3局先被破發，形成1：3落後，第6、7局雙方人馬互破，「台拉聯軍」頂住壓力從3：5絕地反攻，無路可退第10局回破，更氣到西妮亞可娃摔拍洩憤。戰線拉進搶7，小薇組合又從3：3拉開差距，力保領先不失，順勢扳回一城。

決勝盤小薇組合互破開局之後，再與實力堅強的頭號種子一路僵持，怎奈關鍵第8局再遭破發，終讓「美捷組合」驚險勝出，「台拉聯軍」共享44萬澳幣（約925萬台幣）亞軍獎金。

美國湯森／捷克西妮亞可娃。（法新社）

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