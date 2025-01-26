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MLB》佐佐木朗希後下一個日本巨星！ 官網點出對「村神」的期待

2025/01/26 16:59

村上宗隆在2023年世界棒球經典賽繳出令人印象深刻的擊球數據。（資料照）村上宗隆在2023年世界棒球經典賽繳出令人印象深刻的擊球數據。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「令和怪物」佐佐木朗希在今年透過入札制度挑戰大聯盟，加入衛冕軍道奇隊，官網記者艾德勒（David Adler）今日撰文介紹另一位可望在近期挑戰大聯盟的日職球星，村上宗隆。

村上宗隆曾在2022年以單季56轟打破王貞治創下的日本人單季最多轟紀錄，並成為史上最年輕的三冠王，且尚未滿25歲的他已經拿過2座央聯MVP，還4度入選明星賽，預計會在2026年挑戰大聯盟。艾德勒撰文點出4個關鍵的訊息，來分析他從日職轉戰大聯盟後該對他有怎樣的期待。

艾德勒指出，村上宗隆是日職最危險的強力打者，在25歲前就已經有5個30轟的賽季。雖然聯盟不同，但這是過去未曾有大聯盟打者辦到的紀錄，在25歲前最多繳出30轟以上賽季的紀錄是4季，締造者有普侯斯（Albert Pujols）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）等名將。村上宗隆在養樂多已經敲出224轟，而過去25歲前最多轟的大聯盟紀錄是馬修斯（Eddie Mathews）的190轟。

第二點是村上宗隆的擊球強勁程度，艾德勒拿他在2023年世界棒球經典賽的表現，對美國先發凱利（Merrill Kelly）敲出擊球初速115.1英里，432英尺的超大號全壘打，在去年大聯盟252個符合規定打席的打者當中，只有27人可以打到115英里，而若是115英里的全壘打則只有14人，當中包含賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平等著名怪力男。

艾德勒表示，從大聯盟等級的先發強投擊出如此驚人的全壘打，證明他有辦法將自己的力量轉換到大聯盟層級。此外，村上宗隆在準決賽對蓋拉葛斯（Giovanny Gallegos）的二壘安打擊球初速同樣驚人，來到111英哩，預測飛行距離400英尺；在對義大利時村上宗隆也曾擊出112.4英哩的強勁飛球，在賽會上只有一個人打出比他更多的110英哩以上擊球，那個人就是大谷翔平。艾德勒表示，這證明他不僅擁有媲美大聯盟怪力男的力量，還能將球擊到球場的各個位置。

村上宗隆。（資料照）村上宗隆。（資料照）

隨後艾德勒介紹了村上宗隆傳奇般的2022年三冠王賽季，並提到他現在的最大困難點，便是要控制自己的被三振數。艾德勒稱讚村上宗隆是位頂尖的全壘打打者，而且很全面，不只能敲出很多全壘打，還能夠選到一堆保送，且不太會揮壞球。

不過村上宗隆在2022年的史詩賽季後，他的被三振數開始上升，且擊球數據也有所下滑，甚至遭遇過很大的低潮。然而就算如此，村上宗隆在近2個賽季都還是有30轟以上的產值，但打擊率從2022年的3成18下滑到2成56與2成44，被三振數從128到168與180，被三振率從20.9%，到28.1%與29.5%。

艾德勒提到，村上宗隆目前繳出的數據有點極端，若他想要成為大聯盟的全明星球員的話，大聯盟球隊肯定會想要這樣的數據在進聯盟後有所逆轉。

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