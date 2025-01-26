NBA》全是柯瑞的問題？ 名嘴分析勇士沒有二當家的關鍵因素

柯瑞。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕勇士本季目前僅以22勝23敗，位居西部第11名，對此前NBA球員柏金斯（Kendrick Perkins）點出柯瑞（Stephen Curry）和勇士的一個有趣現象，而《ESPN》知名名嘴史密斯（Stephen A. Smith）也提出了對於這個現象的想法。

柏金斯在《NBA Countdown》節目中談到勇士時表示:「當我在看柯瑞和勇士時，我發現他們是聯盟中唯一一支擁有超級巨星但身邊沒有明星二當家的球隊。詹姆斯（LeBron James）擁有A.戴維斯（Anthony Davis）、杜蘭特（Kevin Durant）擁有布克（Devin Booker）而約基奇（Nikola Jokic）擁有J.穆雷（Jamal Murray）。」

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而柯瑞過去雖然擁有K.湯普森（Klay Thompson），但他在今年開季前選擇加入獨行俠，在早之前則有杜蘭特，但他在待了三個球季後也選擇離開，在這兩人離開後，本季的勇士陷入了一個沒有二號球星的窘境。

對此史密斯分享了自己的看法:「這部分會是柯瑞的錯，過去他曾說到自己不會草率行事，也不會要求球隊一定要做出改變，而他的這個態度雖然不會讓自己變成一個麻煩，也不會讓人覺得他很挑剔，但這樣的結果最終會導致球隊沒有積極的為他找到一位合格的二當家球星。」

此外史密斯還暗示柯瑞應該趁自己還有機會奪冠時，學學詹姆斯的做法:「柯瑞不會說出，球隊這樣還不夠好、我不滿意球隊現有的陣容，我需要更多支援這種話。但我們都知道詹姆斯絕對會這樣做，這就是他對於爭冠的態度，他每年都會這樣做，但這不是柯瑞的風格。」

確實柯瑞是目前聯盟中少數擁有超級巨星等級，卻從不會在球隊陷入低潮時拒絕上場或是要求制服組補強的球員之一，但隨著他已經36歲，球員生涯逐漸走向尾聲的狀況下，就史密斯的觀點而言，他認為柯瑞現在必須得更積極的表達對於奪冠的渴望，否則他生涯的最後幾年，勇士很可能都會打得跟今年一樣，只是一支能夠進得了季後賽的中段球隊。

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