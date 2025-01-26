NBA》快艇雙星聯手怒砍73分斬斷5連勝公鹿！ 哈登：是時候站出來了

哈登（左）與鮑威爾（右）聯手砍下73分。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕今日快艇靠著「大鬍子」哈登（James Harden）和鮑威爾（Norman Powell）聯手砍下73分的情況下，以127：117擊敗正處於5連勝的公鹿。賽後，快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）與「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）也紛紛讚賞哈登與鮑威爾的表現。

「哈登表現非常出色，他在第一節幫助我們奠定好的開局，第3、第4節的發揮也很棒。鮑威爾關鍵時刻的表現也相當出色。」泰倫魯說道。他表示儘管快艇早早落後11分，但大家保持冷靜，依然奮力追趕並找到取勝的方法。

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雷納德則點出球隊贏球的關鍵，並大讚哈登和鮑威爾的發揮：「正如我所說的，他們的單打非常出色。」他認為，雖然「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和陣中主力里拉德（Damian Lillard）得分能力非常強，透過罰球取得許多分數，但球隊始終努力抗爭，甚至在暫停後成功執行戰術，才能在最終取得勝利。

本場亞德托昆波與里拉德共獲高達32次的罰球機會，且透過罰球取得28分。

哈登今日攻下全場最高40分，其中有28分來自下半場，全場送出9次助攻，另有5籃板、1抄截，命中4記三分球，12次罰球皆命中。賽後哈登也向記者坦言：「是時候站出來了，是時候了，該在這場比賽打得更積極了。」。

此外，根據《洛杉磯時報》指出，本賽季僅有6名球員得分超過40分且達成3次以上，其中包括哈登。

今日攻下全隊第2高33分的鮑威爾也說道：「不管發生什麼，甚至有些不利的吹判，但大家團結一致並沒有垂頭喪氣，每個人都在為彼此加油。」

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