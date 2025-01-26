澳網》「燭光晚餐可以用」 謝淑薇奪盤有遺憾、盼下次拿大的

謝淑薇（右二）。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇今天在2025年澳洲網球公開賽女雙決賽，與搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）苦戰三盤不敵頭號種子湯森（Taylor Townsend）/西妮亞可娃（Katerina Siniakova）奪盤，賽後他也幽默表示，以後跟伴侶吃燭光晚餐時可以拿出來用。

謝淑薇搭檔今天在首盤以2：6讓出，次盤上演逆轉秀，最終戰到搶七以7：6（7：4）拿下，不過第三盤未能延續氣勢以3：6吞敗。賽後謝淑薇在場上受訪時先向對手祝賀，隨後展現自己的幽默道：「我不太高興我的獎盃比你們的小一點，希望下次有更大的。」接著謝淑薇感謝自己的搭檔奧絲塔朋科接受他的邀請讓他重返決賽，還有現場觀眾們「瘋狂的歡呼」，接著再次重申：「很遺憾我們沒有贏到比較大的獎盃，希望我們下次可以。」

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賽後謝淑薇也在自己的臉書上說道：「謝謝2025一起陪伴給我們打氣的每一個人，剛好跟家裡前幾年的盤子湊一對，以後跟伴侶吃燭光晚餐時，可以拿出來用惹。謝謝我們的團隊。」謝淑薇過去曾拿過7座大滿貫女雙冠軍與2座女雙亞軍，在澳網於2020年和今年皆拿下亞軍。

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