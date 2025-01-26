晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》「燭光晚餐可以用」 謝淑薇奪盤有遺憾、盼下次拿大的

2025/01/26 17:59

謝淑薇（右二）。（美聯社）謝淑薇（右二）。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇今天在2025年澳洲網球公開賽女雙決賽，與搭檔奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）苦戰三盤不敵頭號種子湯森（Taylor Townsend）/西妮亞可娃（Katerina Siniakova）奪盤，賽後他也幽默表示，以後跟伴侶吃燭光晚餐時可以拿出來用。

謝淑薇搭檔今天在首盤以2：6讓出，次盤上演逆轉秀，最終戰到搶七以7：6（7：4）拿下，不過第三盤未能延續氣勢以3：6吞敗。賽後謝淑薇在場上受訪時先向對手祝賀，隨後展現自己的幽默道：「我不太高興我的獎盃比你們的小一點，希望下次有更大的。」接著謝淑薇感謝自己的搭檔奧絲塔朋科接受他的邀請讓他重返決賽，還有現場觀眾們「瘋狂的歡呼」，接著再次重申：「很遺憾我們沒有贏到比較大的獎盃，希望我們下次可以。」

賽後謝淑薇也在自己的臉書上說道：「謝謝2025一起陪伴給我們打氣的每一個人，剛好跟家裡前幾年的盤子湊一對，以後跟伴侶吃燭光晚餐時，可以拿出來用惹。謝謝我們的團隊。」謝淑薇過去曾拿過7座大滿貫女雙冠軍與2座女雙亞軍，在澳網於2020年和今年皆拿下亞軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中