澳網》謝淑薇女雙亞軍到手 賴清德總統致賀電肯定選手努力

謝淑薇（左）奪下亞軍。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開賽女雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇／拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）歷經3盤激戰，惜敗給頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），第3種子「台拉聯軍」拿到亞軍，賴清德總統致賀電肯定選手努力。

經驗豐富的謝淑薇，職業生涯攜手第5位不同搭檔，9度勇闖大滿貫女雙決賽，已經再度擦亮「百搭天后」招牌，儘管週日功虧一簣，未能在墨爾本公園完成衛冕，大滿貫第8冠還得再等等，小薇連續兩年澳網打下女雙1冠1亞，加上去年混雙也奪冠，仍在南半球持續改寫台灣網壇新史頁。賴清德總統獲知喜訊，於第一時間拍發賀電肯定選手優異表現，並鼓勵謝淑薇持續在大滿貫賽事發揮，為自己及國家爭取最高榮耀。

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體育署表示，網球是我國競技運動重點發展種類，也是國人高度關注的職業賽事之一，謝淑薇繼2024年包辦澳網女雙及混雙兩座冠軍，締造賽史24年紀錄之後，今年再接再厲拿到女雙亞軍，已讓台灣不斷展現網壇競爭力，尤其賽事中謝淑薇發揮各種精湛技術，深受國人感動，期許未來大滿貫賽事再創佳績。

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