晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

澳網》義大利球王辛納二連霸 直落三強壓德國悍將茲維列夫

2025/01/26 19:36

辛納直落三衛冕成功。（法新社）辛納直落三衛冕成功。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開男單決戰，義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）穩紮穩打，6：3、7：6（7：4）、6：3擊敗德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），頭號種子衛冕者完成二連霸，獨享350萬澳幣（約7357萬台幣）冠軍獎金。

後「三巨頭」時代兩大種子會師爭冠，23歲的辛納技高一籌，從頭到尾冷靜掌控戰況，沒出現任何被破發點，開賽第8局他率先破發，順勢先馳得盤。次盤第3局茲維列夫化解2個被破發點，雙雄互保拉鋸進入搶7，辛納又從4：4連下3分再下一城。第3盤辛納延續底線強勢打法，不斷壓制被逼入絕境的茲維列夫，關鍵第6局他把握機會突破，再度拉開差距，賽末點穿越球直接拿下，耗費2小時40分鐘直落三鎖定勝利。

辛納去年澳網首度奪冠，美國公開賽也掄元，如今墨爾本公園連莊，職業生涯大滿貫第3冠到手，自去年上海大師賽迄今跨季21連勝，更讓年輕球王信心滿滿。至於27歲的茲維列夫功虧一簣，雖拿過兩座ATP年終賽冠軍、東京奧運金牌，第3度大滿貫爭霸仍未開胡，也無緣成為自1996年貝克（Boris Becker）後，近30年來首位贏得澳網男單金盃的德國人，對戰辛納形成4勝3負。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中