澳網》義大利球王辛納二連霸 直落三強壓德國悍將茲維列夫

辛納直落三衛冕成功。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年澳洲網球公開男單決戰，義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）穩紮穩打，6：3、7：6（7：4）、6：3擊敗德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），頭號種子衛冕者完成二連霸，獨享350萬澳幣（約7357萬台幣）冠軍獎金。

後「三巨頭」時代兩大種子會師爭冠，23歲的辛納技高一籌，從頭到尾冷靜掌控戰況，沒出現任何被破發點，開賽第8局他率先破發，順勢先馳得盤。次盤第3局茲維列夫化解2個被破發點，雙雄互保拉鋸進入搶7，辛納又從4：4連下3分再下一城。第3盤辛納延續底線強勢打法，不斷壓制被逼入絕境的茲維列夫，關鍵第6局他把握機會突破，再度拉開差距，賽末點穿越球直接拿下，耗費2小時40分鐘直落三鎖定勝利。

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辛納去年澳網首度奪冠，美國公開賽也掄元，如今墨爾本公園連莊，職業生涯大滿貫第3冠到手，自去年上海大師賽迄今跨季21連勝，更讓年輕球王信心滿滿。至於27歲的茲維列夫功虧一簣，雖拿過兩座ATP年終賽冠軍、東京奧運金牌，第3度大滿貫爭霸仍未開胡，也無緣成為自1996年貝克（Boris Becker）後，近30年來首位贏得澳網男單金盃的德國人，對戰辛納形成4勝3負。

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