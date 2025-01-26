網球》曝10幾年前就想退休！ 謝淑薇笑：一直退不下來我也有點尷尬

謝淑薇（左）。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣網壇一姊謝淑薇今天在澳網女雙決賽惜敗對手組合，拿下生涯第2座女雙大滿貫亞軍（另有7座女雙冠軍與2座混雙冠軍），賽後他在接受《博斯體育台》專訪時回顧本場戰況，最後他也話鋒一轉，提到自己其實早就想要退休，但一直退不下來，有一點尷尬。

謝淑薇提到，今天第一盤兩個人開賽比較慢開機，在前面失誤球跟底線沒有很進入狀況，覺得球怎麼一開始有一點慢，所以打出蠻多失誤。第三盤膠著時，關鍵分沒拿下來改變戰局，「雙打有時候就是幾分，我們沒有拿下來，就有點改變戰局，雙打有時候就是幾分，情勢就是會轉變得很快，沒辦法，這就是雙打。」

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提到今年與奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，謝淑薇表示是教練去找的，因為說很適合自己，並看他有沒有想要一起搭檔，後來就回覆澳網一起配，不然原本沒有要打澳網。謝淑薇坦承，去年就沒有打算要回來打澳網，因為心情有點低潮，沒有打算打太多比賽，「就是可能覺得在心情很低潮的時候如果打很多比賽，練很多的球，做身體訓練，可能會導致受傷，當然我後來還是受傷了。」

謝淑薇與奧絲塔朋科。（路透）

談到傷病問題，謝淑薇透露其實去年他的肩膀傷勢嚴重，甚至一度無法發球，沒辦法用力，因此去年對他來說就是「打打球，玩一玩，沒想那麼多。」而到今年就是看身體狀況如何，如果需要調整就少參加幾站比賽在家休息，現在就是再看看狀況。

主持人問到謝淑薇在賽後受訪的時候說自己希望下次有更大的獎盃時，謝淑薇回應，其實他每年都覺得自己不會再回來，更表示自己從10多年前，24歲的時候就覺得再打2年差不多就可以退休了：「因為我覺得人生有很多事情可以做，那打球當然是很好玩啊，可以到全世界旅行，逛街，吃吃美食，還可以打球。」

謝淑薇表示，搭配不同的搭檔都很有趣，因為可以去理解他們不同的習慣，從中去學習他們的打法。「對我來講是有很多樂趣的，然後你要去適應他們的個性，他們在場上的戰術，跑位。我就非常喜歡這樣的感覺，所以一直退不下來，我也有點尷尬，什麼時候才可以退休呢？」

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