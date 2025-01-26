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NBA》太陽中鋒諾基奇被冰搞氣氛？ 稱自己跟總教練2個月沒說話

2025/01/26 21:34

諾基奇。（資料照）諾基奇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕太陽隊近期將薪水破1800萬美元的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）冷凍，球隊也打出不錯的戰績，今天諾基奇在受訪時坦言自己跟總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）「沒有關係」，賽後布登侯澤也對此做出回應。

諾基奇在2023年的三方交易從拓荒者轉戰太陽，在2023-24賽季他出賽76場都是先發，平均27.3分鐘可以拿下10.9分、11.0籃板、4.0助攻，不過來到2024-25賽季，他的場均時間下滑到23.7分鐘，只能拿到8.9分、9.2籃板、1.9助攻，最慘的是他的命中率下滑到只有45.4%。

太陽隊由於先前戰績不佳，不只將畢爾（Bradley Beal）下放板凳，諾基奇更是直接被冷凍，他上一次出賽已經是美國時間1月7日的比賽，在沒有傷勢的情況下連9場比賽沒有上陣，但太陽在這段時間打出7勝2敗的好表現，且透過交易來的新同學理查斯（Nick Richards）更在轉戰太陽的4場出賽，繳出場均13.3分、12.3籃板的成績。

諾基奇表示自己因為嚴重流感缺席，並談到自己跟總教練布登侯澤2個月沒有說話且「沒有關係」，且已經有一陣子沒進行對話，但表示他會保持職業態度，隨時做好準備上場，並不會讓球隊帶來混亂。「他們已經有一堆問題了。試著盡我所能保持專業，並致力於某些其他的事情上面。」

然而，太陽總教練布登侯澤對諾基奇的話並不同意，「這個聯盟從來就不容易，他沒上場，我很確定他感到沮喪，所以我尊重他。」、「我跟他曾有過交談，但我們有3、4個同位置的人。我們會選擇我們認為能給我們最好機會的人。你必須要爭取自己的時間，這點我已經傳達給他過了。」

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