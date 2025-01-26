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NBA》「我愛你」成激勵魔咒？！D.懷特強勢回春大勝獨行俠

2025/01/26 22:06

D.懷特。（美聯社）D.懷特。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕塞爾提克今日以122：107大勝獨行俠，D.懷特在本場比賽攻下23分，其中在第3節狂砍16分，創下本季單節得分最高紀錄。

「當我前面3、4球沒投近時，塞爾提克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）在暫停時對我說：『我愛你。』就像這樣的小事，能讓我努力下去。」D.懷特表示。

D.懷特明白教練對他的信任不僅限於他的得分能力，即便進攻狀態不佳，仍能通過組織和防守為球隊貢獻：「他相信我會做出正確的選擇並理解比賽節奏。有時我需要更積極，有時我需要讓隊友拿球，他相信我能找到平衡。」

比賽開局D.懷特手感低迷，前6次出手皆未能命中，然而，D.懷特隨後10投7中，包括三分球6投4中，全場攻下23分、4籃板、4助攻的表現。

賽後，馬祖拉對D.懷特的積極性大加讚賞：「我非常喜歡看他這樣打球，讓他找到節奏的方式就是給予他信任，這是讓他發揮的最佳方法。」

「他的隊友們也支持他，所以這場比賽的關鍵就是確保他持續找到積極出手的方式。」馬祖拉補充道。

此外，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也認同馬祖拉的觀點：「D.懷特真的非常出色，也許他之前失去了一點節奏，這是正常的。但當我們看到他投進一些三分球時，那就是他找回節奏的時候。」

「當D.懷特開始手感火燙，投進那些關鍵三分，我們就像一支完全不同的球隊，他幫助我們提升到另一個層次。」波辛傑斯說道。

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