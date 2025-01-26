澳網》暖心！辛納安慰痛哭的茲維列夫：要繼續相信自己

茲維列夫與辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今球王辛納（Jannik Sinner）場上冷靜無情，直落三橫掃德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），頭號種子衛冕者完成2025年澳洲網球公開賽男單二連霸，賽後還暖心安慰沮喪痛哭的對手：「要繼續相信自己。」

加上去年澳網、美國公開賽，年僅23歲的辛納，已是史上第一位舉起三座大滿貫單打冠軍的義大利人，超齡成熟的年輕球王強勢連莊後，主動走到情緒崩潰的茲維列夫面前，抱住27歲前輩雙肩誠懇致意，領獎時更向擦乾淚水的三屆大滿貫亞軍說：「這又是艱難的一天，希望你一切順利。你身後有令人難以置信的團隊，繼續相信自己，因為所有球員和教練都知道，你作為一名球員有多強大。堅持下去再努力，我們都相信你很快能夠贏得大滿貫。」

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茲維列夫自2020年美國公開賽不敵奧利地提姆（Dominic Thiem），以及2024年法國公開賽惜敗給西班牙艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以來，第3回大滿貫爭霸仍未開胡，如今墨爾本公園功虧一簣的他嘆說：「恭喜辛納，你是目前全世界最好的球員。站在這座獎盃旁邊卻無法碰它，感覺真是太糟糕了。我不知道能否舉起獎盃，但會繼續回來嘗試。明年再見。」

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