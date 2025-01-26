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中職》台大左投職業生涯告終！藍翊誠分享特殊故事：從來沒想過...

2025/01/26 23:22

藍翊誠。（資料照，味全龍提供）藍翊誠。（資料照，味全龍提供）

〔體育中心/綜合報導〕2022年選秀第七輪被味全龍選中，因畢業於建國中學與台大化學系而備受關注的藍翊誠，今天在自己的社群軟體上，宣布將不會朝職業球員的道路前進。

現年26歲的藍翊誠是建中、台大隊史首位在中職選秀獲指名的球員，在以80萬簽約金加入味全龍後，僅於2023年在二軍出賽3場，主投2局被打3安，投出6次四壞保送與1次觸身球保送，失掉8分都是責失分，防禦率36.00。在2023年底藍翊誠因為練球導致右膝前十字韌帶斷裂動刀，如今在尚未登上一軍後便結束職業生涯。

藍翊誠在社群文中宣布自己將不會繼續往職業球員道路前進，除了感謝他在職業路上遇見的貴人外，他還特地分享自己與復健教練羅嘉仁的對話。「有一天在復健組傳球時，他給了我一些丟球的建議，我沒有完全採納，反而是告訴他我有些不同的想法。最令我吃驚的是，在聽完我的想法後，他告訴我：『好，那你就照你的想法去執行。如果感覺不好的話，再來跟我討論沒關係。』我從來沒想過，會在職業教練中聽到這樣的回答，尤其是一位擁有如此精彩資歷的教練。」

儘管未能延續球員生涯，藍翊誠仍表示，「雖然有些可惜我沒有選擇繼續打下去，或許這樣可以留下一個更漂亮的紀錄，讓更多後來有類似道路的球員們，擁有更遼闊的視野來前進。但我想說的是，如果有因為我的故事而受到啟發，並也想追夢的朋友們；我選擇停下並不代表無法繼續前進，而是用你們的天賦與努力，創造出屬於自己的道路，並且讓周遭的朋友們也能擁有更多勇氣。」最後他也透露，自己將會往下個他同樣感興趣的職涯發展，並希望未來有機會再與大家分享後續的情況。

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