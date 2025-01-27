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澳網》就像巔峰時期喬科維奇！茲維列夫盛讚辛納決賽打太好

2025/01/27 07:10

茲維列夫盛讚辛納。（資料照，法新社）茲維列夫盛讚辛納。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）在2025年澳洲網球公開賽強勢完成二連霸，茲維列夫（Alexander Zverev）輸得心服口服，德國第2種子甚至直言，年輕義大利球王臨場狀態太強大，簡直就像巔峰時期的喬科維奇（Novak Djokovic）。

「他完全壓倒我。」27歲的茲維列夫，目前職業生涯對戰雖仍4勝3負領先，3度屈居大滿貫亞軍的他，決賽逼不出任何破發點，顯然抵擋不住來勢洶洶的後浪壓力，「我只有發球比較好，僅此而已。他其餘方面都做得更棒，包括正、反拍，移位動作和截擊等等，絕對值得這場勝利，肯定也是目前最好的硬地球員。」

年僅23歲的辛納，已打下3座大滿貫冠軍，雖然距離大滿貫24冠的塞爾維亞傳奇球星還有段遙遠道路，茲維列夫高度看好其潛力，「他與巔峰時期的喬科維奇非常、非常相似。他們臨場幾乎不會失誤，底線能力如此強大，總會逼出你的極限，面對他們要拿下1分都相當困難。」

對此盛讚辛納受寵若驚，強調自己尊敬喬科維奇，也試著學習應變能力與抗壓性，但每個球員都不相同，「雖然我們的比賽風格有些相似，我仍然認為，當他發揮出最佳狀態，要擊敗他是極為困難的。」

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