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MLB》大谷翔平重拾二刀流 邦茲建議：專注打擊改當終結者

2025/01/27 08:17

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平本季勇奪生涯第3座MVP，連續兩年奪獎，也蟬聯全壘打王獎項。大谷今年重拾投打二刀流，對此，生涯累積762轟的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）認為，大谷翔平應該要專注在打擊上。

昨天是全美棒球記者協會第100週年的晚宴，照慣例會邀請年度MVP和新人王發表演講，大谷在2023年天使隊時期獲選MVP時，曾以美聯MVP出席晚宴，今年外界原本期待美、國聯MVP賈吉和大谷同台亮相，兩人都因個人因素缺席，大谷則特別為晚宴拍影片。

邦茲昨日有出席晚宴，並接受播客節目《Foul Territory》的採訪，被問及大谷翔平今年將重拾二刀流的看法，邦茲認為他應該繼續擔任指定打擊，專注於在打者身上，再擔任投手會讓他感到疲勞，這對身體的負擔太大了。「考慮到大谷目前對於球隊的貢獻，為什麼要改變呢?現在不是非常棒嗎？」邦茲說道。

大谷翔平上季達成54轟、59盜的史詩級偉業，邦茲笑說，如果是1994年的他應該可以達成50轟、50盜的里程碑，當時繳出37轟、29盜，但從那之後就做不到了，如果盜壘盜太多，身體很容易疲累，所以他相當佩服大谷。

以7座年度MVP高居史上第一的邦茲表示，大谷翔平有很棒的速球、橫掃滑球和指叉球，可以考慮擔任終結者。邦茲也強調，他現在做得很好，應該要維持現狀。

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