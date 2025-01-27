MLB》去年因足底筋膜炎缺陣2個月 雙城球星柯瑞亞滿血回歸迎春訓

柯瑞亞。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年因傷所苦的雙城球星柯瑞亞（Carlos Correa），今年擺脫傷痛以健康之姿迎接新賽季，也將讓他不受任何限制迎接春訓的到來。

柯瑞亞去年雖繳出打擊三圍.310/.388/.517，標準化進攻指數（OPS+）152的超優異成績，但因飽受足底筋膜炎所苦缺席2個月，僅留下86場出賽。

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如今柯瑞亞的傷勢已復原，在美國時間周六於雙城主場標靶球場（Target Field）舉辦的粉絲活動中表示，他目前可以衝刺也可以到處跑動，「我不只專注在治療上，我也加強了自己的身體素質，我現在都長時間打赤腳在家裡走來走去，這些都能幫助我把重心放在腳趾上，因此我現在身體狀況非常好。」

雙城去年戰績82勝80敗，無緣晉級季後賽，尤其最後的39場比賽狂輸27場，即便柯瑞亞在季末回歸，仍無法幫助球隊成績拉尾盤，「這的確很艱難，不過你必須將這些不好的事忘掉，並專注在下個賽季。我認為我們還是支很好的球隊，我們有很多的非常有潛力的年輕好手，如果我們投入心力，我們就會打下很好的戰績。」

雙城總管佛威（Derek Falvey）也稱讚柯瑞亞，他說：「關於Carlos，每個人都知道1件事：他將會像每個人一樣準備好自己，並處理好自己在場上與場下的事物，我很期待新賽季能和他一起達到我們想要的目標。」

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