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羽球》「戴資穎永不放棄！」 印度小將盛讚假動作大師：模仿她很困難

2025/01/27 10:15

戴資穎。（資料照，歐新社）戴資穎。（資料照，歐新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕印度雙嬌辛度（PV Sindhu）和賽娜（Saina Nehwal）在女單羽壇表現相當亮眼，不過近年印度許多年輕小將的偶像都不是她們，反而是台灣「戴博士」戴資穎最受歡迎，21歲印度小將赫蔓特（Tanya Hemanth）日前受訪表示，要模仿小戴的打法和精神力十分困難。

目前女單世界排名第58的赫蔓特視戴資穎為偶像，連打法深受小戴影響，都擅於用假動作欺騙對手，並常常打出角度刁鑽的回擊讓人措手不及。赫蔓特本季曾在超級500系列印尼大師賽出賽，首輪就遭泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）以21：14、21：11直落二淘汰，而依瑟儂則是一路過關斬將，勇奪睽違逾30個月以來的首個超級500系列以上的冠軍，世界排名也重返女單前十。

赫蔓特日前受訪時談到偶像戴資穎時表示，小戴是她學習的對象，假動作擊球更是大師級的，「我很喜歡她那種假動作的打法，但自己意識到要克服場地問題並打出犀利角度的擊球是多麼困難，小戴在這方面的經驗很豐富，即使落後也永不放棄，我想要學習那樣頑強的精神。」

21歲印度小將赫蔓特。（取自IG）21歲印度小將赫蔓特。（取自IG）

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