NFL》擊敗華盛頓司令奪國聯冠軍 費城老鷹率先殺進超級盃

費城老鷹擊敗華盛頓司令奪國聯冠軍率先殺進超級盃。（今日美國）

〔中央社〕職業美式足球聯盟（NFL）今天有兩場重要的聯會冠軍戰，國聯（NFC）的費城老鷹以55比23狂壓華盛頓司令，率先取得2月9日超級盃的門票。

法新社報導，老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）與跑衛巴克利（Saquon Barkley）今天各跑出3次達陣，幫助老鷹在今天的國聯冠軍戰中以55比23勝出。

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老鷹強大的跑陣能力讓司令難以招架，這是老鷹3年內第2次殺進NFL決賽。老鷹今天以55分的成績，其中包括7次達陣，創下了聯盟冠軍賽最高得分紀錄，超越水牛城比爾於1991年寫下的51分。

老鷹將於2月9日在紐奧良角逐超級盃。他們2023年殺入決賽，但最後敗給堪薩斯市酋長。如果酋長在今天稍晚的美聯冠軍戰擊敗比爾，那麼老鷹與酋長將重演2023年的超級盃之戰。

司令的丹尼爾斯（Jayden Daniels）希望成為首位闖進超級盃的新秀四分衛，但是儘管他在場上維持鎮定，但全隊防守仍無法與老鷹強大的跑陣實力匹敵。

在龔薩雷茲（Zane Gonzalez）為司令踢攻得分後，老鷹的巴克利再次展現他驚人的力量和速度，跑出60碼得分。隨後巴克利又在第1節比賽快結束時，從4碼線外衝入達陣區，幫助老鷹以14比3領先。

上半場最後幾分鐘司令陷入一片混亂，老鷹在中線附近第4次持球進攻機會仍需要跑出5碼，接球手布朗（A.J. Brown）成功繞過司令角衛賴提摩爾（Marshon Lattimore）身後，接到至關重要的31碼傳球。

隨後，賴提摩爾又在老鷹第3次進攻失敗後在達陣區被判干擾傳球，這使得老鷹的赫茲能在1碼線發動攻擊，最後完成達陣。

這場國聯冠軍戰，例行賽14勝3負的老鷹上半場即以27比15領先，第4節老鷹更以21比0的優勢將領先幅度擴大，最終全隊以55比23大勝，也率先取得第59屆超級盃的門票。

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