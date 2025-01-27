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NBA》SGA轟35分一數據領先群雄 雷霆終結拓荒者4連勝

2025/01/27 11:13

雷霆終結拓荒者4連勝。（法新社）雷霆終結拓荒者4連勝。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今天在客場狂轟35分，率隊以118：108擊敗拓荒者。聯盟戰績最佳的雷霆近9戰拿下7勝，對戰取得15連勝。

吉爾吉斯亞歷山大和J.威廉斯（Jalen Williams）上半場聯手飆分，並在次節率隊打出一波30：11的兇猛攻勢，雷霆取得66：53的雙位數領先。拓荒者易籃後靠著2023年選秀探花韓德森（Scoot Henderson）和卡馬拉（Toumani Camara）逐漸追回失分，一度將差距追近至5分，不過J.威廉斯和卡盧索（Alex Caruso）接連砍進三分冷箭，成功澆熄對手反攻氣焰，雷霆終場就以118：108贏球，終結拓荒者近期的4連勝。

雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大此役轟下全場最高的35分，外帶5籃板和3抄截，這是他本季第27場單場至少30分的比賽，在本季中領先群雄。J.威廉斯貢獻24分、8助攻和5籃板，喬伊（Isaiah Joe）替補挹注16分，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）繳出14分、12籃板和6助攻。

阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下拓荒者全隊最高的28分，另有8籃板和8助攻，韓德森和卡馬拉都投進5顆三分球，前者有25分、5籃板，後者拿下24分、9籃板和4助攻。

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