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MLB》去年成績漸趨退化 傳勇士、小熊仍看上前冠軍牛棚史坦內克

2025/01/27 11:39

史坦內克。（資料照，美聯社）史坦內克。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟官網記者包曼（Mark Bowman）在社群媒體X上發文表示，勇士與小熊有興趣延攬前太空人冠軍牛棚史坦內克（Ryne Stanek）。

33歲的史坦內克在2021年到2023年曾為太空人效力，一共出賽186場，173.2局投球繳出41次中繼與3次救援成功，防禦率2.90（ERA+143），並在2022年隨著球隊一同奪下世界大賽冠軍，是他生涯中表現最佳的時期。

不過去年賽季轉戰水手的他，表現卻不如在太空人時理想，因此季中被交易來到大都會但同樣沒有起色，上個賽季一共出賽63場，防禦率偏高來到4.88（ERA+78），球季結束後再度投身自由市場等待下家。

即便史坦內克去年在帳面上的成績不太出色，但他依舊有讓對手頻頻揮空的能力，整季的揮空率33.2%高達聯盟PR94，加上速球均速上看97.7英里也排在PR96，此外他有豐富的季後賽經驗，生涯共5個球季有打進季後賽，出賽30場共28局的投球，收下4勝0敗4次中繼成功，防禦率是相當優異的2.89，《運動畫刊》因此撰文分析，他在面對壓力依舊穩定的表現以及球種的變化程度，讓他即便可能已脫離生涯的高峰時期，仍有能夠再簽下1張1年合約的本錢。

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